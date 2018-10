TIRAILLEMENTS ET TRACTATIONS DANS LES TRAVÉES DE L'APN Les 6 éléments d'une crise

Par Saïd BOUCETTA -

Aujourd'hui, nous sommes au jour 2 du blocage de l'APN

Ces joutes politiciennes, entre cinq députés et le président de l'APN, mettent à rude épreuve le pouvoir législatif, jusqu'à lui faire courir le risque d'une crise institutionnelle.

Les chefs de groupes parlementaires du FLN, du RND, du MPA, de TAJ et des Indépendants ont pris la résolution de geler les activités de l'APN. Cela revient à dire que la chambre basse du Parlement est de facto paralysée. Aucune loi n'en sortira, aucune commission ne se réunira. Dans une démocratie, le pouvoir législatif est partenaire à part entière de l'Exécutif et toute défaillance finira forcément par se ressentir dans le fonctionnement de la République et partant déteindra, d'une manière ou d'une autre, sur la société. Le «chaos» n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Le temps de l'institution législative, n'est pas celui de l'administration. L'accumulation prend plus de temps, mais elle est inévitable en cas d'«escalade» dans la «guerre» que se livrent les frères ennemis de la majorité parlementaire. Et pour cause, en face des cinq chefs de groupes parlementaires qui sont montés au créneau pour forcer le président de l'APN à la démission, il y a justement «l'entêtement» de ce dernier qui dit ne pas comprendre les véritables motivation de cette «charge» sans précédent dans l'histoire de la vie parlementaire en Algérie. Saïd Bouhadja ne veut pas entendre parler de démission. Celle-ci est synonyme d'un départ volontaire. Or, il n'en a visiblement pas l'intention. Ce face-à-face où chacun rejette les arguments de l'autre, a abouti, depuis hier, à une situation inédite. Une majorité de plus de 350 députés refuse de siéger face à un président d'Assemblée populaire nationale qu'elle accuse à demi-mot d'incompétence et tourne le dos à celui qu'elle a elle-même installé au perchoir, moins de deux ans auparavant, au moment où ledit patron de cette même Assemblée s'accroche à son poste et accuse quelques «forces occultes» de fomenter une sorte de coup d'Etat qui ne dit pas son nom.

Ces joutes politiciennes, plutôt peu communes, entre des députés qui ne pèsent qu'à travers l'aura de leurs formations politiques respectives et un président d'APN déjà «emmuré» depuis trop longtemps dans le système, mettent à rude épreuve le pouvoir législatif, jusqu'à lui faire courir le risque d'une crise institutionnelle. En effet, même si on n'y est pas encore, il est évident que les résolutions des chefs de groupes parlementaires et du président de la chambre basse du Parlement conduisent l'une des plus importantes institutions du pays, droit dans le mur. Le propos n'est pas de souligner le vide juridique à l'origine d'une situation inextricable, mais de marquer l'attitude quelque peu désinvolte du personnel politique national, du moins ceux qui sont derrière cette crise. Il est en effet, clair qu'en l'état actuel des choses au sein de l'APN, ce sont cinq chefs de groupes parlementaires et le président de l'APN qui endossent toute la responsabilité de ce blocage. On pourrait y adjoindre les 351 collègues qui ont signé la motion de défiance contre Saïd Bouhadja, mais l'histoire parlementaire nationale retiendra que six hommes politiques ont fait ébranler, pendant un temps, une institution élue au suffrage universel. On a vu pareil scénario maintes fois au niveau des APC, avec les conséquences qu'on devine sur le développement local, mais que cette pratique parvienne jusqu'à l'APN, il y a une ligne rouge que les six politiques ont franchi sans état d'âme. Et pour cause, la rapidité avec laquelle, le retrait de confiance a été mené et l'entêtement manifeste dont a fait montre le président de l'APN, amène à penser que l'on est dans une sorte de bras de fer où aucune place n'a été laissée au dialogue et à la concertation. Aujourd'hui, nous sommes au jour 2 du blocage de l'APN. La loi sur le règlement intérieur est de fait remise dans le tiroir. La loi de finances 2019, le Code des collectivités locales et bien d'autres textes vont s'empiler, à moins qu'une «fenêtre» de dialogue ne s'ouvre. Mais disons-le, le mal est tout de même fait.