LA CRISE SE CORSE AU SEIN DE L'HÉMICYCLE DE ZIGHOUD-YOUCEF L'APN sera-t-elle dissoute?

Par Hocine NEFFAH -

Chaque jour qui s'achève apporte son eau au moulin de la crise qui s'exacerbe au niveau de l'hémicycle de Zighoud-Youcef. L'ampleur de ladite crise s'exprime via des «initiatives», le moins que l'on puisse dire de blocage si ce n'est de pourrissement tous azimuts.

Les députés de la majorité et le groupe des indépendants qui a rallié cette dernière ont signé une pétition qui fait office du gel des activités au sein de la chambre basse.

Cette «escalade» des plus graves se veut comme un «tir de sommation» à l'égard du président de l'auguste Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja en l'occurrence.

De l'autre côté de la facette de la crise, ledit président de l'APN campe sur sa position et il ne veut pas lacher prise allant jusqu'à s'interroger sur les motifs qui incitent les 360 députés a exiger sa démission. Saïd Bouhadja a sommé la majorité qui siège à la chambre basse de lui donner «des explications motivant cette demande. Et est-ce que cela relève de la démission ou de limogeage?», s'est-il interrogé.

En bref, la situation couve une crise qui pourrait déboucher sur une sorte de blocage institutionnel, surtout si les deux parties insistent et campent sur leurs positions. Cela amènera le président de la République à entreprendre des mesures constitutionnelles pour dissoudre de facto l'auguste institution législative.

La Constitution fait allusion à deux cas de figure qui pourraient plaider dans le sens de la dissolution de la deuxième chambre du Parlement.

La Constitution prévoit: «En cas de non-approbation, par deux fois consécutives, du plan d'action du gouvernement sur décision du chef de l'État, après consultation du président de l'APN, du président du Conseil de la nation, du président du Conseil constitutionnel et du Premier ministre», article 96 et article 147 de la Constitution.

Il s'agit d'une grille de lecture qui échappe aux vices-cachés dont pourrait faire l'objet la démission du président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja.

Que se passera-t-il si le président de l'APN actuel «résisterait» et ne répondrait pas à la pression de la majorité siégeant dans la chambre basse du Parlement?

La réponse sera esquissée par le recours pur et simple à la Loi fondamentale et les attributions constitutionnelles dont dispose le président de la République pour opérer la démarche consistant à dissoudre l'Assemblée populaire nationale et par ricochet le limogeage stricto sensu du président de l'APN, Saïd Bouhadja.

Dans ce genre de scénarios, le président appellera à des élections législatives anticipées. Est-ce que la conjoncture politique est en phase avec ce genre de scénarios? dans la mesure où le président de l'APN persiste dans sa position et ne fera pas marche arrière, la seule conduite constitutionnelle plausible est celle qui mettra la 8e législature dans les oubliettes et l'élection anticipée de la deuxième chambre du Parlement se présentera comme un ultime recours.

La crise actuelle au sein de l'Assemblée populaire nationale doit être résolue pour des raisons relevant de la pérennité des institutions et de leurs équilibres constitutionnels.

Dissoudre l'APN cela amènerait à dire que les équilibres institutionnels risquent de connaître une espèce de fragilisation et de vulnérabilité qui ajouteraient une couche à la crise qui prévaut aujourd'hui autour de cette auguste assemblée. Selon toute vraisemblance, le président de l'APN, Saïd Bouhadja, va obéir aux directives émanant des hautes sphères du pouvoir pour désamorcer la crise et permettre à l'hémicycle Zighoud Youcef d'entreprendre son fonctionnement ordinaire en s'attelant à débattre des grands dossiers, à savoir le projet de loi de finances et celui du règlement intérieur en termes de priorité.