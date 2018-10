INFLATION ET DÉFICIT COMMERCIAL MAÎTRISÉS, PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE... L'Algérie sort la tête de l'eau

Le baril de pétrole continue son ascension

Les scénarios destructeurs qui devaient acter la faillite du pays bâtis par certaines «chapelles» s'écroulent comme des châteaux de cartes.

C'est loin du tohu-bohu qui agite la classe politique, sourde apparemment, aux performances économiques que ces nouvelles plutôt bonnes, rassurantes pour l'avenir de l'Algérie sont tombées et accueillies. Loin de constituer un simple artifice puisque le baril de pétrole continue son ascension qui semble être irréversible. Et c'est tant mieux puisque l'économie nationale repose essentiellement sur ses revenus pétroliers en particulier et ses exportations d'hydrocarbures en général, le gaz représentant quelque 33% des exportations globales. La trésorerie du pays qui a terriblement souffert de la dégringolade des prix du pétrole qui a failli lui coûter la faillite n'était-ce l'option du recours au financement non conventionnel du gouvernement pour éviter un endettement extérieur combattu au point de le réduire pratiquement à néant. Pas question donc de ressusciter ces fantômes du passé qui ont laissé des blessures qui ont mis du temps à se cicatriser. Des centaines d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Des milliers de travailleurs se sont retrouvés sur le carreau. L'économie nationale en a payé le tribut avec un programme d'ajustement structurel dévastateur imposé par le Fonds monétaire international. Un fil à la patte dont l'Algérie ne veut plus entendre. De la dynamite qui aurait pu faire voler la cohésion sociale en éclats. Ces épreuves ont plutôt servi à endurcir l'Algérie. Une réponse à ceux qui s'attendaient à ce qu'elle mette un genou à terre, et à ceux qui ont descendu en flammes les décisions des pouvoirs publics pour traverser sans trop de dégâts cette conjoncture économique difficile porteuse de conséquences nocives sur le plan social. La «recette» pour les éviter s'avère efficace. Repassons-la en revue. Il est incontestable que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2018 pour contenir la redoutable crise financière qui a sévèrement impacté la trésorerie du pays n'ont pas remis en cause la paix sociale. Les directives du chef de l'Etat qui a appelé à garantir la justice sociale et de ne pas recourir à l'endettement extérieur pour préserver la souveraineté financière du pays y sont certainement pour beaucoup. 2018 a été qualifiée d'année de tous les dangers. Celle des défis. Et ils sont nombreux. Il est question notamment de rétablir les équilibres budgétaires, la balance commerciale, réduire la facture des importations, sauvegarder les réserves de changes sans trop déranger les Algériens dans leurs habitudes, leur quotidien. Le déficit commercial a connu une baisse de près de 75% à la fin du mois d'août 2018.

Il s'est chiffré à 2,052 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2018, contre un déficit de 8,19 milliards de dollars durant la même période de 2017. L'inflation pour la même période a affiché 4,8%. Se situant au-dessous de l'objectif des 5% que s'est fixé le gouvernement. Dans le même temps les prix du pétrole continuaient leur irrésistible ascension. Hier vers 14h35 heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord valait 83,05 dollars, en hausse de 32cents par rapport à la clôture de vendredi. Le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de novembre prenait quant à lui 8 cents à 73,33 dollars. Des chiffres qui attestent que la crise est derrière nous...