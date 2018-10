APRÈS LE GEL DE TOUTES ACTIVITÉS PAR LA COALITION Bouhadja face à son sort

Par Nadia BENAKLI -

Va-t-il démissionner ou pas?

«Ce dernier n'a pas le choix. Ses jours à la tête de l'Assemblée sont comptés», nous confie un député du FLN proche de la direction du parti.

La crise au sein de l'APN s'enlise. Le forcing imposé par les députés de la coalition sur le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja et le refus de ce dernier de céder aux pressions prend sérieusement l'institution parlementaire en otage.

Le gel de toutes les activités par les présidents des groupes parlementaires de la coalition met sérieusement le troisième homme politique de l'Etat dans l'embarras.

Va-t-il démissionner ou pas? «Ce dernier n'a pas le choix. Ses jours à la tête de l'Assemblée sont comptés», nous confie un député du FLN proche de la direction. S'exprimant sous couvert de l'anonymat, notre source précise que la réaction soudaine de la majorité présidentielle n'est pas inopinée. «Certes, les députés ne sont pas satisfaits de la gestion des affaires de l'APN par le président de l'Assemblée, mais cette démarche obéit à une volonté politique émanant de la hiérarchie», explique notre source.

Sachant parfaitement que l'élection d'un nouveau président de l'APN intervient uniquement en cas de démission ou de décès du président en exercice, comme le stipule l'article 10 du règlement intérieur, les députés ont actionné leur machine en vue de pousser le président Bouhadja à déposer sa démission. Ce scénario n'est pas le premier du genre dans l'histoire de l'Assemblée populaire nationale. Le feuilleton de l'ancien président de l'APN, Karim Younès est toujours frais dans la mémoire des citoyens. Certes, Saïd Bouhadja réfute ce que lui reprochent les chefs des cinq groupes parlementaires, mais n'exclut pas de déposer sa démission en vue d'éviter un blocage de l'APN. Ce dernier aurait confié à des cadres du parti son intention de démissionner. Quand? Le président de l'APN temporise dans l'espoir d'avoir un soutien de la hiérarchie. Cette situation de crise laisse place à une anarchie totale au sein de l'Assemblée. Alors que des projets d'une grande importance et à caractère urgent doivent être débattus prochainement, cette crise risque de chambouler sérieusement l'agenda de l'APN. Le règlement intérieur et le projet de loi de finances 2019 sont deux chantiers prioritaires sur lesquels doivent s'atteler les députés dans les prochains jours. Or, les manoeuvres et les luttes intestines qui minent cette institution de l'Etat n'augurent pas une fin de crise sans tracas. Dimanche dernier, les présidents de cinq groupes parlementaires à savoir, le FLN, RND, TAJ, MPA et les indépendants ont signé une motion dans laquelle ils appellent le président de l'APN, Saïd Bouhadja, à démissionner. En vue de lui forcer la main, ces derniers ont décidé de «geler toutes les activités des structures de l'APN jusqu'à satisfaction de leur revendication». La motion comprend «la décision de retrait de confiance au président de l'APN, appelé à démissionner de son poste avec le gel de toutes les activités des structures de l'APN, jusqu'à satisfaction de la revendication des groupes parlementaires, signataires du communiqué, et des députés revendiquant la démission de M. Bouhadja». Les députés ont dénoncé les «dépassements et violations» enregistrés au sein de l'institution législative, à savoir «marginalisation éhontée, report intentionnel de l'adoption du règlement intérieur de l'APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion des affaires de l'APN, frais exagérés déboursés illicitement, recrutement douteux...».