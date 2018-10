BOUMERDÈS Deux officiers de police derrière les barreaux

La police judiciaire de Boumerdès a réussi à mettre en échec une tentative d'escroquerie sur un citoyen de la région, qui a permis de faire tomber dans leurs filets de drôles de malfaiteurs. Le propriétaire d'une société d'import-export, qui a eu par le passé des démêlés avec la justice, s'est vu approcher par deux officiers de police véreux. Connaissant son passé judiciaire, ils tentèrent de le faire chanter en lui réclamant pas moins de 4 milliards de centimes pour garder le silence. Une fois les services de sécurité mis au courant, ces derniers ont décidé de tendre une souricière en invitant la victime à rencontrer ses maîtres chanteurs à Dar El Beïda, pour leur remettre la somme exigée. Pris en flagrant délit de corruption et d'escroquerie, le commissaire et l'officier ont été appréhendés et devront répondre de leurs actes devant la justice, pour association de malfaiteurs et tentative d'escroquerie.