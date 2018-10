TÉBESSA Une enseignante plante un crayon dans le crâne de son élève!

Un enfant doit être éduqué et éduquer, c'est instruire et apprendre les codes de la société dans laquelle on évolue. La punition est parfois utile dans le cadre de l'éducation. Il faut néanmoins qu'elle soit mesurée, adaptée et expliquée. Mais en Algérie, il semble bien que l'on ne sait plus qui doit être éduqué: est-ce l'enfant ou l'enseignant? C'est le cas de le dire, lorsqu'on apprend qu'une enseignante a planté un crayon dans la tête d'un enfant! Cela s'est passé à Tébessa où une enseignante dans le cycle primaire, n'a rien trouvé de mieux que de planter, à l'arrière du crâne d'un de ses petits élèves, un crayon de 10 cm. Les images et vidéo de ce petit bambin en sang, ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'indignation des internautes, tellement elles donnent froid au dos. L'enseignante mesure-t-elle un seul moment la violence de son geste? Son élève aurait pu perdre la vie.