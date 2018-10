FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE À NOUAKCHOTT DU 22 AU 28 OCTOBRE 2018 A la conquête du marché mauritanien

Par Abdelkrim AMARNI -

deux ministres effectueront une visite commune à Tindouf pour préparer cet événement.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, ont tenu, à Alger, une réunion de coordination, consacrée aux préparatifs de la Foire économique de la production algérienne, prévue du 22 au 28 octobre à Nouakchott (Mauritanie), indique un communiqué du ministère du Commerce.

La réunion tend à examiner les mesures pratiques prises pour faire de cette manifestation régionale, prévue fin octobre à Nouakchott, un succès, ajoute la même source.

«En application de la volonté commune du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, les deux ministres effectueront une visite de travail et d'inspection au poste frontalier de Tindouf, en vue de réunir les conditions logistiques nécessaires à la réussite de cet évènement visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à insuffler une nouvelle dynamique au poste frontalier, conclut le document du ministère du Commerce. Cette exposition spécifique offrira une grande opportunité pour les opérateurs économiques algériens en vue d'explorer le marché mauritanien et nouer des partenariats commerciaux avec leurs partenaires mauritaniens. Par ailleurs, l'ouverture prochaine du passage frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie sera d'un apport considérable pour fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Il convient de noter que le mode de transport terrestre est retenu pour l'acheminement de marchandises, et la date limite de la remise des échantillons avait été fixée pour le 25 septembre 2018. Les frais de participation incluant la location des stands et l'acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds spécial de promotion des exportations «Fspe», et sur cette base le prix du mètre carré est arrêté à 10.000 DA/m2. L'exposition se déclinera en deux parties. L'une dédiée à la vente des produits algériens et l'autre à l'organisation de rencontres entre les opérateurs économiques et investisseurs algériens et leurs homologues mauritaniens. La dernière exposition a enregistré la participation de 73 entreprises activant dans divers secteurs d'activités sur une superficie de 2000 m².