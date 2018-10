EN DONNANT UN ULTIMATUM AU PRÉSIDENT DE L'APN POUR DÉMISSIONNER Les députés font-ils de la surenchère?

Par Hasna YACOUB -

En annonçant accorder un ultimatum à Bouhadja, les députés, s'ils n'ont pas en leur possession des garanties fermes que le troisième homme sera amené à partir, ne font que dans la surenchère médiatique.

Les députés de cinq formations politiques qui ont gelé l'activité de l'Assemblée populaire nationale (APN) jusqu'à la démission de son président, s'accrochent à l'espoir de voir Saïd Bouhadja répondre à leur assignation. Un espoir éphémère à en croire le troisième homme de l'Etat qui, lui, n'est pas prêt à leur faciliter la tâche. Bien au contraire. Saïd Bouhadja a fait état, dans plusieurs supports médiatiques, de son refus de démissionner car cela reviendrait à reconnaître les griefs qui lui ont été imputés. Il a, cependant, expliqué, ne pas être contre l'idée de partir si «les parties concernées» le lui demandent. Hier, les députés des groupes parlementaires du FLN, du RND, du MPA, du TAJ et des Indépendants ont décidé d'accorder un ultimatum de 36 heures au président de la chambre basse pour déposer sa démission. Ces derniers se disent convaincus que l'homme va prendre la bonne décision en remettant sa démission. Dans n'importe quel bras de fer, lorsqu'un ultimatum est accordé, il est attendu, en cas de non-satisfaction de la revendication exprimée, à ce que la protesta se corse. Et c'est là qu'il y a lieu de se poser des questions. Que vont faire les députés si Bouhadja ne démissionne pas d'ici demain? Leur décision de gel du fonctionnement de l'APN est déjà une position extrême. Que peuvent-ils faire de plus radical que de geler le fonctionnement du pouvoir législatif? Sortir dans la rue? Faire une grève collective de la faim? Ce ne serait pas sérieux! Aller vers une démission collective? Une situation inédite et fort improbable. Les députés ne s'attendaient pas à ce que Bouhadja refuse de quitter l'hémicycle après un tel affront. Ils se retrouvent aujourd'hui pris au piège avec le risque de voir l'Assemblée dissoute. Chose non prise en compte, sûrement, dans leurs combinaisons. En annonçant accorder un ultimatum à Bouhadja, les députés, s'ils n'ont pas en leur possession des garanties fermes que le troisième homme sera amené à partir, ne font que dans la surenchère médiatique. Bouhadja, vieux routier de la politique, doit le savoir. Raison pour laquelle il fait durer le suspense. Il cherche à «griller» les nerfs de ses détracteurs autant que ces derniers cherchent à le «griller». Tenter de gagner du temps en ces moments durs de crise est vital car personne ne sait, d'une minute à une autre, de quel côté peut pencher la balance. Mais si le calme olympien de Saïd Bouhadja ne vise pas uniquement à gagner du temps, cela signifierait que c'est ce dernier qui a reçu des garanties. Dans un tel cas de figure, les députés se retrouvent à remplir le «tonneau des Danaïdes» et leur «coup de gueule» au sein de l'hémicycle risque de les emporter.