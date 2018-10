RUPTURE DE MÉDICAMENTS Quel remède?

Par Ilhem TERKI -

Cette situation a amené le ministère de la Santé à instruire les intervenants dans cette filière à prendre dans l'urgence les dispositions propres à empêcher leur répétition.

La liste des médicaments en rupture est longue. Ce manque est toujours d'actualité. Les patients ne trouvent plus de médicaments et les pharmacies se trouvent face à un sérieux problème! Les médicaments, en quantités importantes, sont, actuellement, soit en rupture, soit en manque. Certains médicaments sont introuvables depuis des mois. Et ils sont nombreux et vitaux... Hier, la directrice de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques au sein du ministère de la santé, docteur Ouafa Benayad Chérif, est intervenue à l'émission «L'Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne. Expliquant la situation, elle a fait savoir que cette rupture répétitive de médicaments est du essentiellement au blocage des importations. En effet, depuis des mois, les ruptures répétitives de médicaments au niveau des officines deviennent un vrai problème. Cette situation, a amené le ministère de la Santé à instruire les intervenants dans cette filière à prendre dans l'urgence les dispositions propres à empêcher leur répétition. S'exprimant, a propos de cette rupture, la directrice de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques au sein de ce ministère impute cette situation au retard de signature des programmes d'importation des molécules entrant dans la composition des traitements fabriqués localement. Elle souligne, dans ce contexte, «qu'à un examen approfondi de la liste des médicaments déclarés en situation de rupture, il est apparu que c'est certaines marques particulières qui manquaient sur les rayons des pharmacies et non pas celles dont les molécules étaient proposées sous une autre désignation». La responsable a clairement, mis en cause «des médecins qui auraient tendance à prescrire des traitements étrangers au lieu et place de ceux produits localement». Pour elle, les raisons de ces pénuries récurrentes sont dues à la «prescription de médicaments étrangers». Elle note, en outre, que les programmes d'importation de médicaments considérés importants et essentiels ont été signés dans les temps, elle reconnaît toutefois «qu'il n'en a pas été de même pour ceux produits localement, en raison de la vérification préalable des stocks encore existants et de l'examen des capacités de leur production». Concernant la disponibilité des remèdes prévue pour l'année prochaine, elle fait savoir, dans ce sens, que le ministre de tutelle a donné «des instructions fermes pour que soit assurée une bonne exécution de leurs programmes d'importation». A ce propos, elle annonce qu'un délai de deux mois a été accordé aux fabricants de produits pharmaceutiques pour faire part de leurs besoins.