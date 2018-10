UN SALON LUI A ÉTÉ DÉDIÉ À TIZI OUZOU L'agriculture ose l'innovation

Par Kamel BOUDJADI -

Une grande industrie de transformation est en train de voir le jour dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le Salon de l'agriculture et de l'innovation de Tizi Ouzou prend fin aujourd'hui. La Chambre de l'agriculture, organisatrice de l'événement, a réussi une manifestation à la hauteur de ses prévisions et des attentes des participants. Le thème aura été bien à propos, dans une région où l'innovation est nécessaire pour parvenir à des rendements intéressants. Il faut dire que ce créneau se développe à grande vitesse dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il tend à couvrir les besoins des agriculteurs dans toutes les filières. L'on notait la forte présence de l'industrie de trituration et de transformation de l'huile d'olive. Ce créneau s'impose d'année en année grâce aux efforts conjoints de la DSA et des producteurs locaux. Sur les stands, il y avait en effet un grand engouement pour ce matériel agricole de haute technologie. Les producteurs ont la volonté de hisser l'huile d'olive locale au rang mondial. Des initiatives sont prises au salon, en attendant qu'elles soient présentes dans les manifestations internationales. Sur les stands, l'on notait également la présence des filières avicole et apicole. La production de miel conquiert de jour en jour ses lettres de noblesse grâce à la volonté et au professionnalisme des apiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou. D'ailleurs, ces derniers travaillent selon des techniques à la norme mondiale surtout en matière de transhumance. Le miel de Kabylie est également connu pour sa grande qualité, acquise par la large variété de sa végétation. C'est le cas de la filière lait fortement représentée par les industriels spécialisés dans la production de matériel et la transformation. Une grande industrie de transformation est en train de voir le jour dans la wilaya de Tizi Ouzou, aidée par la grande production de lait. D'ailleurs, certains ont acquis une dimension nationale avec un classement honorable en qualité de plus grand producteur de lait au niveau national qui est revenu au village Imaloussen. Enfin, ce salon, qui est à sa première édition cette année, est parti pour devenir un grand événement de dimension régionale.

L'organisation a été très bonne, de l'avis même des exposants et des visiteurs. Les échanges ont été très fructueux. Il est à noter également que l'agriculture est a l'honneur dans la wilaya de Tizi Ouzou car un autre salon est prévu dans quelques semaines. Il sera organisé par l'Assemblée populaire de wilaya. Ce salon, qui se tient habituellement au niveau du jardin Mohand Oulhadj de la ville des Genêts, s'impose comme une manifestation traditionnelle qui attire des investisseurs et des producteurs de toutes les wilayas d'Algérie.