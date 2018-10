LE FLN CONSACRE SON BP À LA SITUATION AU SEIN DE L'APN Forte pression sur Bouhadja

Par Mohamed BOUFATAH -

Le FLN a affiché sa satisfaction de l'appui des députés du RND, MPA, TAJ et des Indépendants.

Alors que la direction du FLN avec l'appui des députés des partis de l'alliance présidentielle le pousse à jeter l'éponge, le président de l' APN, Saïd Bouhadja, campe encore sur sa position.

Dans ce contexte de crise sans précédent au niveau de la chambre basse du Parlement, le FLN indique dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau politique, «accueillir avec une grande satisfaction l'appui ou le ralliement des députés du RND, les Indépendants, du MPA, de TAJ et des députés d'autres partis politiques sur la position du FLN, qui vise à sauvegarder l'autorité de cette instance législative et son bon fonctionnement, conformément au principe de la majorité».

La réunion du bureau politique a été élargie aux membres de la commission chargée de suivi des erreurs administratives qui pourraient «survenir au niveau du Parlement de la part de députés désobéissant aux décisions du président». Ladite commission est composée du chef du groupe parlementaire du parti, Mouad Bouchareb, des membres du bureau politique parlementaires, des vice-présidents de l'APN et les cinq présidents des commissions permanentes que compte le parti dans l'Assemblée.

«Les membres du bureau politique du vieux parti ont également exprimé leur soutien absolu, à toutes les décisions et les positions exprimées par les députés du parti», peut-on lire dans le communiqué.

Le patron du FLN a encouragé ses députés à maintenir leur position de gel des activités de toutes les instances de l'APN jusqu'à la satisfaction de leur revendication, à savoir la démission de Saïd Bouhadja de son poste de président de la chambre basse du Parlement.

Pour rappel, les présidents de cinq groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, ont signé une motion appelant le président de l'APN, Saïd Bouhadja, à démissionner. Ces derniers ont décidé dimanche dernier de «geler toutes les activités des structures de l'APN jusqu'à satisfaction de leur revendication».

Les présidents des groupes parlementaires du FLN, du RND, de TAJ, du MPA et des Indépendants ont rendu public, dans un communiqué, le contenu de la motion transmise au président de l'APN et portant la signature de 351 députés. Elle comprend «la décision de retrait de confiance au président de l'APN, appelé à démissionner de son poste avec gel de toutes les activités des structures de l'APN», jusqu'à satisfaction de la revendication des groupes parlementaires, signataires du communiqué, et des députés revendiquant la démission de Saïd Bouhadja.

Les députés ont dénoncé dans leur pétition de retrait de confiance les dépassements et violations enregistrées au sein de l'institution législative, à savoir marginalisation, report intentionnel de l'adoption du règlement intérieur de l'APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion des affaires de l'APN, frais exagérés déboursés illicitement, recrutement douteux...»