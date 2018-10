AVEC PRESQUE UN MOIS DE PLUIE EN UNE DEMI-HEURE Alger sous les eaux!

Par Walid AÏT SAÏD -

Une demi-heure de pluie et c'est les inondations

Un violent orage a frappé, lundi soir, la capitale. En quelques minutes, les principales artères d'Alger se sont transformées en un véritable canyon géant. Heureusement, plus de peur que de mal. Mais ce n'est pas encore fini...

Il était près de 20 h, lundi dernier, quand des éclairs des plus impressionnants ont frappé Alger et ses environs! De magnifiques éclairs illuminant cette belle nuit d'octobre, mais qui annonçaient l'arrivée d'un fort orage, comme l'avaient d'ailleurs prédit les services météorologiques. En l'espace d'une demi-heure, l'équivalent d'un mois de pluie s'est abattu sur le centre du pays. On parle de plus de 30 mm d'un seul coup! C'est comme jeter une citerne géante sur une petite baignoire. En l'espace de quelques minutes de précipitations, Alger s'est retrouvée sous les eaux. Les quartiers les plus touchés par ces averses sont: Hussein-Dey, Belouizdad, Ruisseau, El Harrach, Kouba, Bab El Oued et Dar el Beïda...Un décor chaotique s'est ainsi installé! Routes barrées, inondations, dégâts matériels en tous genres, trémies inondées, citoyens forcés de passer la nuit sur les routes, sont le bilan de cette demi-heure de pluie. Car les routes à grande circulation qui mènent vers la capitale (rocade sud et avenue de l'ALN) se sont retrouvées submergées par les eaux. La circulation y était coupée pendant plusieurs heures. Même les hôpitaux n'ont pas échappé à la furie des eaux! L'hôpital Neffissa Hamoud (ex-Parnet), d'Hussein- Dey, a été inondé. Les services se sont retrouvés sous les eaux, obligeant le personnel médical à laisser son travail pour donner main forte aux agents d'entretien qui ne pouvaient gérer seules cette situation. Toujours à Hussein Dey et sa rue de Tripoli qui, depuis que le tramway a été mis en service, se transforme en piscine à ciel ouvert à chaque intempérie, des voitures ont littéralement été noyées sous les eaux. Près d'un mètre d'eau s'est accumulé dans des rues transformées en «piscine olympique» au grand bonheur des jeunes habitants. Après la frayeur du «remake» d'un scénario des inondations de Bab El Oued de 2001 qui avaient fait plus de 700 morts, les habitants ont pris la situation à la rigolade. Ils ont nagé dans les rues d'Alger qui a vu la mer venir à eux. Certains ont même utilisé les bus de l'Etusa, qui étaient pratiquement les seuls à sortir la «tête de l'eau», comme de véritables plongeoirs! D'autres ont fait mieux, en usant des déscentes des rues du centre d'Alger pour y faire du rafting et du Kayak. De la joie, une ambiance bon enfant, mais qui aurait pu très mal se terminer. On a échappé à une véritable catastrophe. Si les intempéries sont certes des phénomènes naturels, surtout avec des précipitations exceptionnelles comme celles de lundi, néanmoins, leur gestion relève de la puissance publique. On va bien évidemment mettre en avant l'incurie des responsables locaux et la problématique des avaloirs. Une négligence devenue «tradition». Cependant, la responsabilité doit également être partagée par les citoyens qui font preuve d'incivisme en jetant partout leurs détritus qui obstruent ces fameux avaloirs, ainsi que le chemin normal des eaux. La colère de Dame nature, l'incivisme des citoyens et la défiance des responsables locaux sont donc un cocktail «explosif» qui peut conduire au pire. Heureusement, plus de peur que de mal. Toutefois, ce n'est pas encore fini... Un Bulletin météorologique spécial (BMS) annonce de fortes précipitations jusqu'à ce soir 23 h, pour le centre et l'est du pays, avec des cumuls qui dépasseront localement les 60 mm. Ça risque de mouiller...