DIRECTION DE L'EMPLOI DE BOUIRA Les techniciens en otage

Par Abdenour MERZOUK -

Les jeunes se sont constitués en Association nationale

La crédibilité d'un pays se mesure en fonction du respect des engagements de ses responsables.

Quel est le devenir d'une vingtaine de jeunes formés en apprentissage chez l'opérateur national historique Algérie télécom? Ces jeunes techniciens et techniciens supérieurs ont travaillé au profit du prestataire lui rendant d'immenses services.

Une fois les cursus de 24 à 30 mois terminés et le diplôme acquis, ils sont invités par la direction opérationnelle de Bouira à se rapprocher de l'agence locale pour l'emploi pour un recrutement contractuel formule Diap.

La direction de l'emploi exige alors un justificatif vis-à-vis du Service national. Cette exigence et de l'avis des plus initiés est en elle-même un abus purement bureaucratique. «La situation vis-à-vis de l'ANP n'est exigée qu'à la sortie du territoire national», nous confie un responsable surtout que le recrutement reste temporaire. «On pouvait prendre ses jeunes formés par, selon une information l'opérateur et leur donner un temps pour régulariser leurs situations respectives», ajoute notre interlocuteur.

Les jeunes qui se sont constitués en Association nationale ont alors engagé des démarches auprès de la direction générale où ils ont été reçus et où on leur a promis un dénouement. Tout le monde a attendu le déplacement de la ministre à Jijel où elle devait annoncer une importante décision surtout que dans cette wilaya, leurs homologues sont en exercice depuis le 23 septembre dernier, mais tout le monde a été déçu puisque Houda Feraoun a éclipsé le sujet. Alors que le problème concerne toutes les wilayas du pays, à Jijel les concernés ont été installés et classés à la catégorie 13 pour les techniciens et 14 pour les techniciens supérieurs. Pour en revenir à Bouira où nous avons tenté d'en savoir plus, une préposée au niveau de l'Agence locale de l'emploi nous signifiera que l'opération de recrutement et l'établissement des contrats pour les gens d'Algérie télécom ont été suspendus sur message de la direction générale. Cette suspension touche même ceux qui ont dûment justifié leurs situations vis-à-vis du Service national.

La question qui s'impose avec acuité est celle de savoir pourquoi la même loi est différemment appliquée d'une wilaya à une autre? Est-ce que Jijel relève d'un autre pays? Ce sont les mêmes lois qui régissent les directions de l'emploi. La direction de Bouira manifeste un mépris total à l'égard de ces jeunes qui se trimballent d'un siège à un autre.

La direction opérationnelle des télécommunications de Bouira persiste et signe en affirmant n'avoir jamais saisi la direction de l'emploi pour suspendre l'opération.