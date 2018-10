7E ÉDITION DE LA COMPÉTITION INDJAZ EL DJAZAIR Greenmat company remporte le Premier Prix

Le prix de la meilleure entreprise de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs Indjaz El Djazair dans sa 7e édition a été attribué à la start-up Greenmat Company montée par des étudiants de l'Ecole polytechnique d'architecture et de l'urbanisme (Epau) d'Alger pour son projet portant modernisation de la fabrication de la brique à base des résidus de mégots. Le Prix du meilleur impact sociétal a souri à la start-up Go Green montée par des étudiants de l'Ecole supérieure des sciences de l'aliment et des industries alimentaires (Essaia) pour son projet portant production d'un savon(Savivus) à base des huiles de friture recyclées. Le Prix du meilleur produit a été attribué à la start-up Candup montée par des étudiants de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa pour son produit Heatup: un appareil permettant l'optimisation de la propagation de la chaleur du chauffage à gaz. La cérémonie de la remise des prix s'est déroulée à l'hôtel Sofitel en présence d'une assistance nombreuse. L'édition de 2018 placée sous le signe «let' get together, 'nous allons ensemble'', ndlr» a été marquée selon, Ali Azouz président de la compétition Indjaz El Djazair, par une concurrence des plus rudes entre les start-up. «La compétition a vu en effet la participation d'une quarantaine de start- up issues de 14 wilayas et représentant18 universités. Le jury a eu toutes les difficultés du monde pour sélectionner d'abord les 10 start-up devant participer à la finale et de sélectionner ensuite les trois lauréats», a-t-il souligné. Le président de Indjaz El Djazair qui s'est dit très content des conditions de déroulement de la compétition a indiqué qu'il est très réconfortant de voir l'engouement et l'enthousiasme grandissant que suscite la compétition Indjaz El Djazair au fil des années auprès à la fois des secteurs privé et public. «Je suis particulièrement fier de l'effort fourni aussi bien par Indjaz El Djazair que par les secteurs public et privé algériens pour mettre en lumière les capacités de nos jeunes et de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Un grand bravo à la jeunesse algérienne qui a relevé le défi en créant ces jeunes entreprises à grand potentiel», dira-t-il, appelant par la même occasion les étudiants à embrasser en force le monde de l'entrepreneuriat. La Tunisie et le Maroc devancent, dira-t-il, de très loin l'Algérie en matière de création d' entreprises par des étudiants. S'exprimant pour sa part à cette occasion le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines Kheir Eddine Medjoubi a indiqué que la compétition Indjaz El Djazair est devenue incontournable et son encouragement s'impose désormais de lui-même. Pour le représentant de Youcef Yousfi, l'initiative Indjaz El Djazair s'inscrit en parfaite symbiose avec la nouvelle politique de l'Etat allant dans le sens de l'encouragement de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, l'Etat a prévu, précise l'orateur, toutes les facilitations possibles pour booster la création des entreprises. La meilleure preuve étayant cette tendance, explique Kheir Eddine Medjoubi, est la décision prise par le ministère de l'Industrie d'accompagner désormais l'initiative Indjaz El Djazair. Intervenant de son côté, le directeur des ressources humaines de l'opérateur téléphonique Ooredoo, sponsor majeur de la compétition, Mohamed Sabrou a indiqué que Ooredoo est très heureux d'accompagner de nouveau la compétition Indjaz El Djazair. «Nous sommes très heureux d'être une nouvelle fois, présents à cette prestigieuse compétition qui promeut la culture entrepreuneuriale et le potentiel novateur des jeunes Algériens. L'initiative de Indjaz El Djazair est en harmonie avec notre stratégie qui encourage les jeunes talents à créer leur propre business et participer au développement de l'économie nationale. C'est un engagement qui se concrétise à travers nos programmes d'accompagnement des jeunes Algériens dans la création de leurs start-up technologiques telles que tStart et iStart. Notre objectif étant d'asseoir un tissu industriel de start-up technologiques à même de contribuer efficacement au développement de l'économie numérique nationale», a-t-il ajouté. Il est à noter que l'équipe lauréate du Prix de la meilleure entreprise représentera l'Algérie à la compétition régionale qui aura lieu les 27 et 28 novembre 2018 à Kuwait city (Kuwait) qui verra la participation d'entreprises venues de 14 pays de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La compétition Indjaz El Djazair a eu lieu pour la première fois en 2012. Le nombre d'étudiants ayant participé jusqu'ici dépasse les 18.000 étudiants.