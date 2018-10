ANNABA Ces bidonvilles qui renaissent de leurs cendres

Par Wahida BAHRI

La liste des 7000 logements sociaux de Draâ Errich, semble doper la prolifération des constructions illicites à Annaba.

Destinée aux occupants des habitations vétustes des quartiers du chef-lieu de la commune de Annaba, la liste des 7000 logements sociaux semble donner un nouvel élan à l'apparition de constructions illicites à Annaba. Des dizaines de chantier de ces constructions sont constatés ici et là, dans les différentes cités du chef-lieu de la commune. Devenue la Mecque des constructions anarchiques, Annaba est tout simplement meurtrie par l'indifférence de ses responsables, ceux-là mêmes qui n'ignorent pas cet état de fait qui, faut-il le rappeler, a été signalé à plusieurs occasions. Mais soit par laxisme ou indifférence, les responsables persistent à détourner leurs regards!

A titre d'exemple, les cités du Pont Blanc, qui voient la construction de dizaines d'habitations précaires. Cette atteinte à l'aspect urbain des cités, se fait au vu su et au su de tout le monde, sans qu'une quelconque réaction ne se soit manifestée. Ces individus, qui narguent totalement les lois de la République à Annaba, squattant les espaces verts et les trottoirs, sans égard aucun au couvert vert de la zone. Ces futurs demandeurs construisent en parpaing et en zinc, des taudis de 2m sur 2m, qui leur serviront de moyens pour postuler un logement social. La prolifération des constructions illicites, dans cette partie de la ville, n'a jamais fait l'objet d'une visite ou d'un contrôle de la part des autorités locales.

La preuve en est, au moment de la mise sous presse, les chantiers des constructions illicites vont bon train, en plein silence des responsables locaux. Mieux encore, une importante assiette de terrain, récupérée après le relogement en 2015, d'une centaine d'occupants d'un bidonville démoli, était réservée à la réalisation du 6ème secteur urbain. Le terrain en question vient d'être réservé par une plaque mentionnant «propriété privée»! C'est pour dire que dans cette partie de la ville, les squatteurs accaparent le moindre centimètre carré pour pouvoir ériger un toit de fortune. D'autres y construisent carrément des garages et des kiosques. Ceux-là exercent n'importe quel commerce, pour ouvrir un registre du commerce.

Les instances en charge de la régularisation de l'activité commerciale, ne se donnent même pas la peine de vérifier... Aujourd'hui, inquiets, les milliers d'habitants des cités du Pont Blanc, Beni Asker notamment, dans une pétition dont nous détenons une copie, interpellent les responsables locaux afin de mettre fin à l'agression de leurs cités et à la dégradation de leur cadre de vie, de par la prolifération des constructions illicites. Il faut dire que la ville de Annaba est cernée par les bidonvilles qui gagnent du terrain chaque jour.

La partie Ouest est aussi gangrenée par les baraques du bidonville de Sidi Harb. 'Ces gens, qui viennent d'ailleurs et qui construisent des baraques sans aucune inquiétude, deviendront par la suite prioritaires dans le programme de logements.

Donc ils jouent aux citoyens sans abri et profitent encore du système qui, malheureusement, pénalise le citoyen qui respecte les lois de la République et avantage celui qui les piétine´´, ont lancé les signataires de la pétition.