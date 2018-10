ALGER Une femme escroque des hadji

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, ont arrêté la gérante d'une agence de voyages pour une vaste affaire d'escroquerie de hadji. Cette personne n'hésitait pas à abuser de la crédulité de ses clients en leur promettant le fameux sésame, à savoir le visa aux Lieux saints de l'islam avec la prise en charge de la totalité des démarches administratives, en échange du versement d'au moins 75 millions de centimes. Une plainte déposée auprès des services de police, a permis de faire toute la lumière sur cette affaire scabreuse touchant des hadji ayant mis pour certains, les économies de toute une vie pour accomplir ce 5e pilier de l'islam.La prévenue avait empoché la somme de 225 millions de centimes, de trois clients en remettant les passeports sans le précieux visa. Ces derniers ont décidé de déposer plainte. Face aux enquêteurs, elle reconnaîtra les faits qui lui sont reprochés et déclara qu'elle était criblée de dettes, et avait monté ce stratagème pour les payer. Il s'avère que la mise en cause n'en est pas à sa première tentative d'escroquerie et que plusieurs autres clientes ont été victimes de cette gérante peu recommandable.