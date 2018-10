EFFAROUCHÉS PAR L'INTERVENTION DE MESSAHEL À L'ONU Les islamistes jacassent

Par Chaabane BENSACI -

Balayons, pour commencer, la référence suspecte à la Loi fondamentale: que dit l'article 11? N'ayant pas été produit par des esprits frustes, il insiste sur la mission première des représentants diplomatiques et politiques de l'Algérie, qui consiste à aller droit au but en privilégiant l'efficience...

La politique a ses raisons que la raison peine à connaître. Les dernières attaques portées à l'encontre du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, auraient pu prêter à sourire, s'il n' y avait pas un relent d'arrière-pensées politiques, plus ou moins opportunistes.

Plusieurs parlementaires et politiciens ont emboîté le pas à Abderrazak Makri, chef de file du MSP, pour reprocher à Messahel une intervention à l'ONU, dans le cadre de la 73ème Assemblée générale, prononcée en langue française, et constituant, selon eux, «une offense et une atteinte» à la langue nationale. Pour Makri, «Messahel a cédé une part de la souveraineté algérienne en agissant de la sorte. Et cela nécessite, affirme-t-il, des sanctions».

Passons sur les diatribes de ses émules, Lakhdar Benkhalaf (FJD) et Naïma Salhi (Parti de l'équité et de la proclamation), qui n'y sont pas allés de main morte, parlant de «collaboration avec l'ancienne puissance coloniale», pour l'une, et d' «agissements anticonstitutionnels», pour l'autre.

Qu'en est-il au juste? L'événement à la faveur duquel Abdelkader Messahel est intervenu se déroulait en marge de la 73ème AG de l'ONU, c'est-à-dire qu'il ne revêtait aucun caractère officiel. Il s'agissait d'un sommet consacré au 100ème anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, figure de proue du combat pour la liberté et la dignité des peuples, et, donc, d'un hommage à un homme qui a bravé le système de l'Apartheid. En cette circonstance particulière, tenue, rappelons-le, en marge des activités officielles de l'ONU, les pays présents étaient majoritairement anglophones. Il est vrai que M. Makri et ses émules auraient pu, s'ils en avaient eu l'opportunité, exiger des organisateurs, en l'occurrence l'Afrique du Sud, qu'ils prévoient une pléthore de traducteurs-interprètes, juste pour satisfaire leur ego! Balayons, pour commencer, la référence suspecte à la Loi fondamentale: que dit l'article 11? N'ayant pas été produit par des esprits frustes, il insiste sur la mission première des représentants diplomatiques et politiques de l'Algérie, qui consiste à aller droit au but, en privilégiant l'efficience. Autrement dit, «qu'importe que le chat soit noir ou gris pourvu qu'il attrape des souris». Restent les données incontournables contre lesquelles les esprits chagrins, aussi bien intentionnés qu'ils semblent paraître, ne peuvent strictement rien. Dans l'enceinte de l'ONU, l'arabe figure parmi les langues utilisées, grâce aux efforts, notamment de l'Algérie. Mais chacun sait que presque toutes les interventions sont faites en anglais. Aussi, faut-il préciser à l'adresse des censeurs de pacotille que tous les MAE des pays arabes y effectuent leurs interventions dans la langue de Shakespeare, comme c'est souvent le cas dans un cadre officiel. Et l'AG de l'ONU, les réunions du Conseil de sécurité et celles des commissions sont tout ce qu'il y a d'officiel, avec les contingences que beaucoup ne connaissent pas.

Par exemple, l'hommage à Madiba a vu le roi de Jordanie prononcer en arabe la phrase rituelle d'entrée en matière de son discours, puis le discours tout entier en anglais! Personne ne s'en est offusqué, ni dans son pays, ni dans le reste du Monde arabe. Pas même en Turquie, d'ailleurs, où les zélés rédempteurs en question aiment à prendre leur aise. Il faut savoir se garder des leçons de patriotisme au rabais quand on ignore les véritables sacerdoces d'une institution comme l'ONU.

Toutes les activités autres que les réunions du Conseil de sécurité, de l'AG et des commissions, relèvent de ce que l'on appelle les Side-events, des moments informels pour ainsi dire, au nombre de 360, cette année. Lors de ces activités, aucune traduction n'existe ni n'est envisagée. D'où le recours, par toutes les délégations, à l'usage de l'anglais et, plus rarement, du français. Il n'y a là aucun complexe à relever ni à avoir. Ou on est pragmatique et efficace ou on ne l'est pas. Le message de l'Algérie, en cette occasion particulière, a été transmis avec force, rappelant les mots forts de Mandela lui-même, qui saluait à Alger la formation militaire qu'il y a reçue et la fierté d'une algérianité assumée. Ce message a, par la même occasion, mémorisé l'exclusion du régime d'Apartheid en Afrique du Sud et l'accueil historique de l'African National Congress par la 29e session de l'AG de l'ONU, alors présidée par un MAE algérien, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qui s'appelle marquer l'événement. Et cela a été fait, peu importe en quelle langue, c'est-à-dire exactement dans l'esprit de l'article 11 de la Loi fondamentale qui recommande, d'abord et surtout, de faire entendre- la doctrine de l'Algérie, avant toute chose. Telle a été la démarche, clairement entendue, et c'est ce qui importe dans une réunion comme l'Assemblée générale de l'ONU, où on parle 193 langues...dans les couloirs!