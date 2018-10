PAS D'ÉCOLES EN PRÉFABRIQUÉ DÈS L'ANNÉE PROCHAINE À ALGER Promesse de wali

Par Madjid BERKANE -

La wilaya d'Alger va recevoir d'ici là plus de 94 groupes scolaires, 27 collèges et 14 lycées, a fait savoir Zoukh.

«Les établissements scolaires en préfabriqué ne subsisteront plus à partir de la prochaine rentrée scolaire au niveau de la capitale. Les établissements en cours de réalisation permettront à la capitale d'accueillir les élèves dans des établissements en dur», a affirmé hier Abdelkader Zoukh, wali d'Alger au cours de la conférence de presse qu'il a animée au terme de sa visite consacrée au secteur de l'éducation à travers la capitale. «La wilaya d'Alger va recevoir en effet d'ici là plus de 94 groupes scolaires, 27 collèges et 14 lycées», a fait savoir Zoukh, précisant que sur ce nombre de chantiers six groupes scolaires, deux collèges et un lycée seront réceptionnés d'ici la fin de l'année en cours. «Les capacités d'accueil du secteur de l'éducation seront aussi renforcées d'ici la fin de l'année en cours par la récupération de quelque 120 logements habités jusqu'ici par des enseignants qui seront transformés en classes», a ajouté le wali. «La wilaya d'Alger a connu une rentrée scolaire particulièrement difficile», a fait observer Zoukh. «Les autorités locales ont dû recourir dans plusieurs localités aux écoles en préfabriqué. Le recours à cette solution a permis d'éviter aux chefs d'établissements la double et la triple vacation dans certains établissements», dira-t-il. Pour Abdelkader Zoukh, la rentrée scolaire a été difficile en raison du gel de la réalisation des projets de l'éducation, décision prise au lendemain de la crise économique due à la baisse du prix du pétrole. «Le secteur de l'éducation a certes bénéficié d'une décision de dégel de la part du président de la République un peu plus tard, mais la relance des projets n'a pas pu se faire normalement. Les intempéries qu'a connues la capitale durant toute l'année écoulée ont empêché leur relance», a-t-il déploré. Interrogé en outre sur l'absence de cantines scolaires dans certains groupes scolaires, Abdelkader Zoukh a indiqué qu'en attendant la réalisation des cantines, la wilaya d'Alger a pris la décision de garantir aux élèves les repas à partir des cantines principales existant dans les environs. «La garantie des repas aux élèves du primaire est désormais une obligation», a-t-il rappelé. Répondant en outre à la question portant sur le refus de certains chefs d'établissements d'inscrire les élèves dont les parents ont déménagé à cause de la surcharge, le wali d'Alger a souligné que ce sont des cas rares. «La scolarité des élèves est un droit et personne ne peut le bafouer.» Au sujet de l'opération de la récupération des logements d'astreinte et des logements de fonction qui rencontre des difficultés en raison du refus des enseignants, Abdelkader Zouklh a fait savoir que l'opération se poursuit normalement. Questionné par ailleurs sur la date du début de la deuxième phase de la 24ème opération de relogement au niveau d'Alger, le conférencier a indiqué que les préparatifs battent leur plein et la date de lancement de cette phase sera arrêtée au cours de la semaine prochaine. «La 24 eme opération de relogement verra aussi une troisième phase», a-t-il précisé. Questionné ensuite sur l'étude des recours introduits par les contestataires, le wali a déclaré que leur étude se poursuit et le relogement de ceux qui méritent un logement se fait normalement. Concernant les enquêtes effectuées par les services de la wilaya, visant la récupération des logements des bénéficiaires auteurs de fausses déclarations, le wali a affirmé que 200 logements ont été récupérés et 200 citoyens ont été exclus des listes des souscripteurs aux projets de l'Aadl. Abdelkader Zoukh a conclu le chapitre de l'habitat en rassurant les citoyens sur la poursuite de la réalisation des projets de logements au niveau de la capitale. Selon lui, près de la moitié du quota d'Alger en logements sociaux n'est pas encore lancée. Abordant sur un autre plan les dégâts qu'ont causé les dernières intempéries, le wali a pris le soin de préciser que la raison de ce qui s'est passé n'est pas la négligence ou la non-prévision de ces dernières par ses services, mais l'intensité des pluies qui se sont abattues. Pour Abdelkader Zoukh, la quantité des pluies tombées au cours des dernières 24 heures est valable pour un mois. «Les avaloirs sont nettoyés de façon permanente et régulière», a-t-il affirmé.