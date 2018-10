MALGRÉ L'EMBELLIE PÉTROLIÈRE La BM revoit à la baisse la croissance en 2018

Par Saïd BOUCETTA -

La BM revoit à la baisse la croissance en 2018

L'appréciation des cours du pétrole n'aura visiblement pas un impact sur la croissance de l'économie nationale. C'est ce qu'atteste la Banque mondiale, annonçant dans son dernier rapport une progression de 2,5% en 2018. Cette nouvelle «notation» peut s'avérer en dessous des performances attendues par l'Algérie, en raison d'une dynamique en hausse dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture, notamment. En tout état de cause, la BM s'obstine à ne pas voir dans les chiffres algériens, matière à optimisme. Considérant que «la croissance en Algérie devrait rester stable au-dessus de 2% en moyenne jusqu'à la fin de la décennie», l'institution de Bretton Woods, n'en pense pas mieux pour l'Algérie, puisque la prévision de 2,5% de croissance est en baisse comparativement à ce qui a été écrit dans le rapport d'avril dernier où la croissance pour 2018 était fixée à 3,5%. La progression significative des prix de l'or noir ne constitue apparemment pas un facteur d'appréciation sérieux pour la BM. Cette impression est même générale, puisque les prévisions de croissance pour les pays exportateurs de pétrole de la région Mena est attendue à 1,6% cette année. Après une année que la BM estime quelque peu décevante, puisque la croissance est revue à la baisse, l'on s'attend à une année 2019 meilleure, avec une croissance prévisionnelle de l'ordre de 2,3%, contre 2% prévus en juin dernier. La même logique devrait, selon la BM s'appliquer pour 2020, où l'on s'attend désormais à 1,8% contre 1,3% projeté précédemment. L'aspect positif du rapport concerne le déficit public et le déficit de la balance courante, appelé à se réduire significativement. La tendance baissière est déjà amplement observée ces huit derniers mois. La BM trouve d'autres raisons à la baisse future, en l'associant à une hypothétique levée des subventions et une amélioration du climat des affaires. Ainsi, le déficit budgétaire devrait baisser ces trois prochaines années jusqu'à -4,5% en 2020. Le même phénomène baissier devrait concerner le solde de la balance courante. De -8,5% du PIB attendu en 2018, le solde suivra une courbe dégressive pour arriver à -5,9% en 2020. Ce sont là des indices qui autorisent quelques inquiétudes très mesurées sur l'état des finances du pays et la capacité de l'économie nationale de passer le cap des déficits. Cet état de fait n'est pas propre à l'Algérie, puisque la BM table sur «une amélioration modeste» de la croissance dans la région Mena à 2,3% en 2019 et 2,8% en 2020.