ORAN SERA BIENTÔT DOTÉE DE 4 OUVRAGES D'ART Fini les embouteillages

Par Wahib AïT OUAKLI -

L'un des projets les plus complexes sera une double trémie qui sera réalisée à Esseddikia.

Dans un avenir proche, la circulation automobile sera fluide et désengorgée dans la partie est de la ville d'Oran. En effet, quatre ronds points, à la fois encombrés et dangereux, seront dotés, dans les tous prochains jours, de quatre ouvrage d'art. L'étude, en attente de l'approbation du ministère des Travaux publics notamment en ce qui concerne le financement du projet, vient d'être achevée et remise au maître d'oeuvre, la direction des travaux publics d'Oran.



Tout pour réussir les Jeux

Le premier est constitué d'une trémie, multivoie, à mettre en place dans la géante bifurcation de la Pépinière située dans la partie est de la ville en venant de Mostaganem. La seconde oeuvre sera installée dans le rond-point, donnant plusieurs accès vers toutes les destinations, à partir de la cité Djamel, dont notamment les deux très ennuyeuses voies express liant la partie est d'Oran au reste de la ville. La première voie lie l'est à l'ouest de la ville via le très dangereux rond-point d'El Bahia tandis que la deuxième voie mène tout droit vers le nord, en l'occurrence le centre-ville et le port d'Oran via la RN 46. Le troisième projet est constitué de deux chantiers ou encore d'une double trémie à réaliser dans le sens giratoire d'Es Seddikia, tout comme celui de Plazza, juxtaposant la résidence officielle d'El Bahia, à l'entrée du quartier Akid Lotfi. Ce quartier connaît un flux important d'automobilistes et de taxis mais aussi une intense activité des bus de transports urbains liant Es Seddikia à la quasi-totalité des points cardinaux de la ville. Ces quatre projets viennent en appoint des treize autres chantiers dont a bénéficiés la wilaya d'Oran comme par exemple la trémie de Haï El Yasmine et celle du 4e boulevard périphérique. Et ce n'est pas tout. La direction des transports de la wilaya d'Oran oeuvre à mettre en place un nouveau plan de circulation adapté et répondant aux exigences des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'ouest du pays en 2021. «Tous les projets programmés au profit de son secteur ont pris en ligne de compte la dynamique de développement que connaît la wilaya et les besoins et exigences des JM 2021», a-t-on appris de cette instance. L'on estime que «le secteur des transports revêt une importance capitale pour la préparation et l'organisation d'une telle manifestation sportive à dimension internationale».



Harmoniser le système

Le secteur est pleinement impliqué pour ce qui est du déplacement des délégations sur les réseaux routiers et les infrastructures de base du transport, également des espaces de pratique de diverses disciplines sportives comme le marathon et le cyclisme. «Même si le nouveau plan de circulation est fin prêt et doit être mis bientôt en oeuvre, nous avons décidé de le peaufiner et de le parfaire pour qu'il soit plus adapté aux exigences de cette manifestation sportive», a-t-on fait savoir précisant que «des bureaux d'études spécialisés ont été invités à réfléchir sur les améliorations à apporter à ce plan afin de contribuer à la réussite de cet évènement sportif». Dans ce sens, il est prévu des rencontres-débats et des consultations avec différents acteurs et spécialistes pour apporter leur expertise avant l'achèvement de cette opération et la mise en oeuvre de ce nouveau plan de circulation. Des mesures sont en en voie d'être prises au niveau de sa direction et ce, en collaboration avec des services compétents de la wilaya, à l'instar de la sûreté de wilaya et la direction de la règlementation et des affaires générales. L'objectif est d'harmoniser le système de transport avec le nouveau plan de la circulation d'Oran. Ces services s'attèleront à réorganiser certains axes routiers et moderniser d'autres, notamment ceux situés dans des circuits menant vers des zones que fréquenteront les délégations sportives à l'instar du futur village méditerranéen, les infrastructures d'accueil, le port, l'aéroport et autres sites comme les stations de transport et la matérialisation des arrêts de transport urbain des bus et de taxis. Pour ce qui est des moyens roulants, une décision sera prise pour moderniser le parc à l'horizon 2021.