30 ANS SONT PASSÉS DEPUIS LA RÉVOLTE DU 5 OCTOBRE 1988 Frissons d'une jeunesse

Trente ans après «Bab El Oued El Chouhada», le sang a certes séché sur les pavés, les blessures, elles, restent béantes. L'Algérien n'oublie pas que pour arracher son droit à une vie meilleure, il a dû payer de sa chair et de son sang.

Il y a de ces dates qui marqueront à jamais l'histoire de l'Algérie indépendante. Celle du 5 octobre en est une. Une date où un «chahut de gamins» a fait vaciller la terre sous les pieds du pouvoir. Une date qui ressemble tant à celle du 1er Novembre 1954 qui a libéré le peuple algérien du colonialisme français.

Le 5 Octobre, lui, a libéré le pays d'un diktat imposé et mis les premiers jalons d'une Algérie démocratique. En 1988, 23 ans avant le printemps arabe, l'Algérie vivait déjà son automne. Ce jour-là, des milliers de jeunes ont bravé l'interdit en sortant dans la rue pour crier leur mal-vie: pénuries en série, crise de logement, décadence du pouvoir d'achat, libertés verrouillées, passe-droits... Rien n'allait dans la maison Algérie où la situation sociale avait atteint le seuil de l'intolérable depuis quelques années déjà. La population qui avait dépassé sa dose des promesses non tenues et de slogans pompeux et populistes, aspirait au changement. La pression montait comme dans une Cocotte-Minute, jusqu'à l'explosion. Manifestations sporadiques et incontrôlées dans plusieurs villes du pays, destruction des infrastructures étatiques, voitures incendiées, magasins vandalisés...La colère de la jeunesse algérienne avait atteint le paroxysme. La répression aussi. Ce fut le carnage à la mitrailleuse lourde. Des centaines de jeunes, pour la plupart issus des quartiers populaires, furent fauchés à la fleur de l'âge. 154 citoyens (selon un bilan officiel, 500 selon des associations créées après les événements) sont tombés sous des balles fratricides. Le régime de l'époque avait décrété l'état d'urgence et fait sortir l'armée de sa réserve pour contrôler la situation. La crise a duré plusieurs jours. Et dans toutes les villes que ce soit Alger, Annaba, Oran, Constantine, Tizi Ouzou ou encore Béjaïa, des mères ont pleuré leurs enfants. Aujourd'hui, on peut le dire: aussi dévastateurs qu'ont été ces jeunes en furie, rien ne justifie la répression sanglante qui s'est abattue sur eux. Aucune raison ne peut légitimer la mort de ces martyrs de la démocratie. 30 ans après «Bab El Oued El Chouhada», le sang a certes séché sur les pavés, les blessures, elles, restent béantes. L'Algérien n'oublie pas que pour arracher son droit à une vie meilleure, il a dû payer de sa chair et de son sang. Si au début, il a cherché à connaître la vérité sur l'origine de ce soulèvement populaire en se demandant s'il était réellement spontané et d'essence démocratique, s'il s'agissait d'un complot dressé par un clan du pouvoir pour renverser un autre ou juste un «chahut de gamins», aujourd'hui, de ce sacrifice, malgré le mensonge, le black-out et les entraves qui empêchent la vérité de voir le jour, l'Algérien en tire une légitime fierté. Et il n'a pas tort. Car, grâce à un chahut de gamins, la sève démocratique a été libérée. Grâce à la jeunesse algérienne qui avait inondé la rue de son sang, aux cris de «Algérie démocratique», le pays a connu son «automne démocratique». C'est bien le 5 Octobre qui a donné naissance au multipartisme, à la presse indépendante et aux libertés individuelles. Il est vrai que ce mouvement a vite été récupéré par des fondamentalistes qui ont, quelques années après, plongé le pays dans une tragédie qui a fauché la vie de plus de 200.000 personnes, mais, force est de constater que les idéaux démocratiques véhiculés par Octobre 1988 ont réussi à maintenir l'espoir dans un pays qui aspire toujours à plus de démocratie, plus de justice sociale et la consolidation de l'Etat de droit. Les Algériens s'accrochent toujours à leurs acquis, arrachés dans le sang. Ils s'accrocheront toujours au souvenir d'Octobre pour qu'aucun des martyrs ne soit oublié.