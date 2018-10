ALIMENTATION EN ÉNERGIE Sonelgaz promet "un hiver au chaud"

Par Ilhem TERKI -

Mohamed Arkab, P-DG de Sonelgaz

S'exprimant hier au Forum d'El Moudjahid, le président directeur général de la Sonelgaz, Mohamed Arkab, a rassuré les citoyens, quant à l'alimentation en gaz, promettant ainsi un hiver bien chauffé. Mohamed Arkab a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour les localités qui ont connu des contraintes en matière d'alimentation de gaz. A ce titre, l'achèvement des travaux et la mise en service de sept ouvrages gaz, ainsi que le renforcement et la création de nouveaux postes avant l'hiver 2019!... Présentant son entreprise lors du même Forum, il a souligné que «Sonelgaz est une illustration remarquable de ce qui a été accompli dans le secteur de l'électricité et de la distribution du gaz». Chiffres à l'appui, le P-DG de Sonelgaz précise qu'actuellement, son entreprise est l'un des grands symboles de ce qui a été réalisé «dans notre pays en matière de développement industriel et de prospérité socio-économique avec un taux d'électrification de plus de 99% et un taux de pénétration gaz de plus de 62%». Pour les réalisations du groupe, le responsable indique que sa performance opérationnelle se traduit par les indicateurs enregistrés ces deux dernières décennies, et ce, nonobstant la malheureuse décennie noire. «Aujourd'hui, nous sommes fiers d'afficher une capacité installée qui évolue selon un rythme de croissance soutenu et continu. «Le réseau électricité n'a pas cessé de gagner en consistance, passant d'une longueur de 206.203 km en 2000 à 358.250 km en 2017», précise le même responsable. S'agissant de la clientèle, son nombre est en nette hausse, selon le même responsable. «Le nombre de clients électricité a augmenté considérablement, passant de 4,514 millions clients en 2000 à 9,127 de millions clients en 2017», dit-il. Pour le nombre de «clients gaz», il a connu, aussi, une nette évolution, «passant de 1,392 million clients en 2000 à 5,26 millions clients en 2017». Par ailleurs, le responsable a estimé que ces résultats, qui devraient être davantage consolidés durant l'exercice 2018, sont la traduction sur le terrain de la politique ambitieuse que le Groupe Sonelgaz poursuit en matière d'investissements physiques et financiers, «passant de 26,96 milliards DA en 2000 à 311,5 milliards DA en 2017, pour assurer le service public en répondant à la demande (électrique et gazière), permettant ainsi l'accès et le confort à nos concitoyens d'une part et le développement économique de notre pays d'autre part», indique-t-il, encore une fois. On note dans ce même sillage, que Sonelgaz s'emploie progressivement à s'installer en tant qu'acteur majeur dans le processus de la transition énergétique, selon son P-DG, dont le parcours «se dessine doucement mais sûrement, avec la volonté d'aller vers un mix énergétique et d'avoir une très large part des investissements dans les énergies renouvelables». Ainsi, le même responsable exprime son ambition d'occuper une position de leader dans les énergies renouvelables. «La stratégie de Sonelgaz est de faire émerger des experts nationaux dans les activités travaux, engineering, équipement et service...».