BOUIRA LA PEUR DES INONDATIONS

Par Abdenour MERZOUK -

En prévision des orages automnaux, connus pour leur danger, la wilaya vient d'établir un programme de nettoyage à travers 11 chefs-lieux des dairates.

Les perturbations climatiques et les premières pluies ont déjà causé les premiers dégâts. En moins de 48 heures, trois accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Bouira. Le premier qui a impliqué une ambulance de la Protection civile a fait deux morts. Le second a été constaté hier au niveau de la descente de Djebahia sur l'autoroute Est-Ouest où un carambolage a eu lieu et qui, heureusement, n'a pas fait de dégât humain. La circulation a toutefois été sérieusement perturbée toute la matinée. Un peu plus loin en direction d'Alger, à la sortie du tunnel de Bouzegza, un véhicule lourd a percuté un véhicule léger. Les occupants ont été évacués vers l'hôpital de Lakhdaria.

A Bouira un incendie qui s'est déclaré dans les placards d'un bloc de la cité des 1100 Logements a fait un mort. Un quarantenaire souffrant d'une insuffisance respiratoire a perdu la vie par asphyxie. L'intervention des éléments de l'unité centrale de la Protection civile a permis d'éviter le pire. L'arrivée des pluies c'est aussi la crainte des inondations. La majorité des villes de la wilaya ont été bâties sur les bords des oueds. Le mauvais entretien des avaloirs, l'incivisme de beaucoup de citoyens qui jettent leurs gravats et autres déchets partout sont les deux éléments avantageant les inondations. En prévision des orages automnaux, connus pour leur danger, et par anticipation, la wilaya vient d'établir un programme de nettoyage à travers 11 chefs-lieux des daïrates. Ce programme annuel implique toutes les communes.

Ce programme se résume en nettoyage des avaloirs, des nids d'oued, le désherbage, la collecte des sachets en plastique... Ce devrait être une opération quotidienne à la charge des communes. Si certains comme les responsables de la commune d'Ahl El Ksar ont pris les devants en organisant des campagnes de volontariat, d'autres élus ont préféré attendre la providence et ce jusqu'à ce que d'autres viennent se substituer à eux et fassent le travail à leur place. La population de cette commune ainsi que les associations ont recouru à une opération qui est venue à bout des herbes sauvages qui avaient envahi les espaces ainsi que le nettoyage des rives de l'oued qui traverse la commune. Lors d'un conseil exécutif, présidé par le secrétaire général, ce problème a suscité l'ire du responsable quand un élu justifiera son inertie par le manque de moyens matériels. «C'est un problème de volonté et non de moyens» dira le secrétaire général. «Est- ce qu'il faut attendre la catastrophe pour réagir? Le volontariat est une formule qui a donné ses fruits ailleurs, pourquoi ne pas y recourir?»

Précisons que chaque année en cette fin d'été et avec l'approche de l'automne, le temps se corse. Des averses violentes, rapides causent des dégâts dans des villes construites dans des nids d'oued à l'image de la Nouvelle Ville de Bouira, une partie de la Zhun de Sour El Ghozlane, la ville de Bechloul pour ne citer que ces cas. La cause essentielle demeure l'obstruction des avaloirs et des voies de dégagement des eaux pluviales. La tendance à jeter toute sorte de détritus dans les oueds et l'absence de décharges dans certaines communes est une autre raison à l'origine des inondations.