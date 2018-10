KABYLIE La culture du combat pacifique

Par Aomar MOHELLEBI -

Matoub Lounès, sur lequel un gendarme a tiré à balles réelles près de Aïn El Hammam, le 9 octobre 1988, était en train justement de distribuer ces appels au calme.

Que retenir des événements d'Octobre 1988 en Kabylie, si ce n'est cette constance que possède la population de la région à mener toujours un combat pacifique et civilisé. Depuis les événements du printemps berbère d'avril 1980 jusqu'à octobre 1988 et même bien plus tard, dans le sillage du combat mené pour la reconnaissance de l'identité berbère du peuple algérien, l'aspect pacifique a toujours prévalu à chaque étape importante. Lors des événements d'Octobre 1988, la population de Kabylie n'a pas failli à cette règle d'or.

Plus que cela, au lendemain de l'éclatement des événements un peu partout en Algérie, en Kabylie, la classe politique, toutes tendances confondues, qui avait pignon sur rue, plus particulièrement depuis les événements de 1980, surnommé désormais le printemps berbère, à l'unanimité, maintenu cette ligne de conduite inébranlable qui se devait de ne laisser, ne serait-ce qu'une fenêtre ouverte à tout dérapage, qui pouvait s'avérer incontrôlable, surtout dans une société qui faisait ses premières classes dans l'apprentissage de la démocratie.

Ne pouvant rester passifs devant les risques de contamination qui planaient sur la Kabylie, des acteurs politiques de cette région, occupant les premiers plans à l'époque, avaient même refusé de camper le rôle de spectateurs et sont allés jusqu'à rédiger une déclaration qui appelait la population au calme et à la vigilance.

D'ailleurs, Matoub Lounès, sur lequel un gendarme a tiré à balles réelles près de Aïn El Hammam, le 9 octobre 1988, était en train justement de distribuer ces appels au calme en compagnie de deux militants de la cause berbère. Si Matoub, l'un des militants les plus radicaux de la cause berbère, était d'accord pour que tout combat soit mené dans la sérénité et loin de toute violence, cela signifie bel et bien que le combat pacifique est une culture bien ancrée dans les moeurs de la Kabylie. D'ailleurs, s'il y a bien un point et un élément sur lesquels toute la population, tous les militants et figures de proue du Mouvement berbère et autres personnalités politiques issues de la Kabylie sont d'accord de manière indiscutable, c'est bel et bien le pacifisme et le rejet de la violence de quelque nature qu'elle soit.

L'histoire du combat pour la démocratie et la reconnaissance de la langue et culture berbères en Algérie tel que mené en Kabylie, regorge d'exemples où la violence a toujours été indésirable et bannie, même lorsque les provocations et la persécution pouvaient paraître exagérées. Lors des événements d'Octobre 1988, la région a donc participé à sa manière au combat, même s'il faut reconnaître que la Kabylie avait pris une longueur d'avance puisque c'est en 1980, suite à l'interdiction de la conférence de Mouloud Mammeri, que la Kabylie s'est réellement investie dans le combat pacifique pour les libertés. En tout cas, Octobre 1988 allait être le présage d'un premier aboutissement partiel du combat que menait la Kabylie pour tamazight puisque avec l'autorisation de la création de partis politiques autres que le FLN, d'associations culturelles et de journaux privés, l'amazighité a réalisé un pas de géant, jamais franchi depuis l'indépendance du pays et même après les événements du printemps berbère de 1980.

Grâce au vent d'Octobre, la parole «amazighe» s'est libérée. Des milliers d'associations avaient été créées juste après, dès 1989 et ont fait de la promotion de l'amazighité une priorité, voire une raison d'être. Des partis comme le FFS et le RCD ont également misé énormément sur l'amazighité qu'ils avaient défendue bec et ongles, parfois contre vents et marées, voire dans un climat d'hostilité, car ce n'était pas du tout évident de révolutionner les mentalités des adeptes de la pensée unique.