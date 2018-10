DEPUIS BISKRA Gaïd Salah encense la Réconciliation nationale

Par Ikram GHIOUA -

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale

C'est «une initiative et une pierre angulaire dans le processus du rétablissement de la sécurité et la stabilité du pays».

Poursuivant sa visite d'inspection et de travail à la 4e Région militaire le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a inspecté quelques unités relevant du Secteur militaire de Biskra. Après avoir suivi un exercice démonstratif au niveau de l'Ecole supérieure des troupes spéciales, sous le thème «Le détachement des troupes spéciales lors de l'assaut, la destruction et la neutralisation d'un groupe terroriste retranché dans une bâtisse», le général de corps d'armée tiendra une rencontre avec les cadres et les personnels des unités du Secteur militaire de Biskra. Il saisira cette occasion pour souligner, tout en rappelant, l'importance de cette rencontre coïncidant avec le lancement officiel de l'année de préparation au combat 2018-2019, mais également avec la célébration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale «je ne manquerai pas de valoriser et de saluer, notamment à l'occasion du 13e anniversaire du vote par acclamation de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale», laquelle a été initiée et prônée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le vice-ministre interpelle l'assistance pour souligner que cette «initiative historique a été adoptée par tout le peuple, qui la considère, aux côtés des sacrifices et de la détermination des braves hommes de l'Armée nationale populaire, une pierre angulaire dans le processus du rétablissement de la sécurité et la stabilité du pays». Dans ce même contexte, le vice-ministre insiste sur le fait que «cette initiative historique a su faire régner la fraternité parmi les Algériens et a permis à ceux qui se sont égarés du droit chemin de revenir à la raison, de rompre avec leur cruauté, d'emprunter la voie de la sagesse et de la Réconciliation nationale, et de regagner leur société». Une approche aussi qui a inspiré les unités de l'ANP comme le soutient le général de corps d'armée «sur laquelle l'Armée nationale populaire s'est appuyée lors de l'édification de cette prestigieuse institution de défense et de sécurité, dont les fondements sont solidement ancrés, et qui oeuvrera, sans répit jour et nuit avec l'aide d'Allah Le Tout-Puissant, à parachever le raffermissement des piliers de ce don divin». Dans son intervention, le général de corps d'armée assure: «J'ai tenu, en cette honorable occasion, comme à l'accoutumée autrefois, à rencontrer les personnels relevant des unités et des établissements exerçant au niveau de la garnison de Biskra en 4e Région militaire, y compris les différents corps de sécurité, en adéquation avec l'exigence de veiller en permanence à promouvoir.