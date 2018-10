ALORS QUE L'ÉLABORATION DES LOIS EST DU RESSORT DU PARLEMENT L'Exécutif monopolise le travail législatif

Par Nadia BENAKLI -

«Beaucoup de propositions de création de commissions d'enquête ont été bloquées par le Parlement», a avoué Messaoud Chihoub, ancien député.

Le gouvernement monopolise le travail législatif. La plupart des textes législatifs adoptés par le Parlement sont proposés par l'Exécutif. Le nombre de propositions de projets ou de lois émanant des députés est insignifiant. Le constitutionnaliste et ancien député, Messaoud Chihoub a relevé ce problème. «Ce constat est vrai. Le travail législatif est du ressort du Parlement mais l'Exécutif prend le dessus», a déclaré ce spécialiste du droit constitutionnel, qui intervenait à une journée parlementaire tenue hier, par le Sénat autour de la problématique du contrôle parlementaire. Pourquoi justement? Il explique tout simplement que le gouvernement dispose d'un plan d'action et que pour le réaliser, il doit recourir à des projets de lois lui permettant de mener à bon port son programme. Il n'y a pas que ça. Messaoud Chihoub avance également le fait que l'Exécutif dispose d'un potentiel humain spécialisé dans les différents domaines et détient même des archives et de la documentation nécessaires. Les députés au contraire, ne sont pas spécialisés dans tous les domaines et ne disposent pas d'auxiliaire pour les aider à élaborer des projets de lois. «Le député ne dispose même pas d'un bureau pour recevoir des gens», a-t-il déploré, tout en reconnaissant que les moyens font défaut. En matière de contrôle du travail du gouvernement, les questions orales et les auditions des ministres sont les seules options auxquelles font recours les députés. Alors que la Constitution de 2016 a renforcé les prérogatives du Parlement en matière de contrôle, aucune commission d'enquête n'a été menée ces dernières années. Pourtant, de nombreux événements ont secoué le pays sans pour autant que le Parlement ne bouge le petit doigt. Y a-t-il un problème? Messaoud Chihoub reconnaît que le Parlement est à l'origine de ce blocage. «Beaucoup de propositions de création de commissions d'enquête ont été bloquées par le Parlement», a-t-il avoué. Il explique qu'en guise de solidarité et de soutien avec le gouvernement, la majorité parlementaire n'use pas de ce pouvoir. «Le problème ne se pose pas dans la Constitution qui renforce les pouvoirs du Parlements mais plutôt dans l'application», a-t-il précisé. S'appuyant sur son expérience au sein de l'Assemblée populaire nationale, cet ex-député confirme que soutenir le gouvernement d'une part et jouer son rôle de gendarme d'autre part est une équation difficile. «Il y a des ministres qui n'acceptent pas qu'on critique leur projet», a-t-il affirmé en précisant que la coalition doit certes soutenir le gouvernement, mais contribuer à corriger ses erreurs. Nouara Djaffer, vice- présidente du Sénat a mis en exergue le renforcement des prérogatives des parlementaires par la Constitution 2016 en vue de consacrer le principe de la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, interpellé sur la crise actuelle que traverse la chambre basse du Parlement, Messaoud Chihoub n'a pas voulu faire de commentaire. Il a expliqué que le pouvoir exécutif et législatif ont pratiquement les mêmes prérogatives. Le Parlement peut retirer la confiance au gouvernement en refusant de voter son plan d'action, comme le Premier ministre qui représente le président peut procéder à la dissolution du Parlement. Il a indiqué que les cas de dissolution du Parlement sont très rares à travers le monde.