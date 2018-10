BLIDA Un chauffard ivre envoie une famille aux urgences

Les automobilistes ayant l'habitude d'emprunter l'autoroute de Blida, ont vécu, à la fin de la semaine dernière, des moments d'angoisse et de peur sur le tronçon de Ouled Yaïch, situé à 4 km à l'est de Blida. Les usagers ont bien remarqué un automobiliste à bord d'un véhicule de marque Kangoo, ayant un comportement des plus dangereux, tant la maîtrise de son véhicule semblait lui échapper, passant d'un côté à l'autre et effectuant des dépassements dangereux sur la voie, mettant ainsi en danger la vie des autres usagers de la route. Il finit par provoquer un grave accident de la circulation, au niveau de la Route nationale n°129 reliant les communes de Ouled Yaïch à Soumaâ. La violence du choc a causé de graves blessures à un bébé et à sa maman qui ont dû être transférés immédiatement en soins intensifs à l'hôpital de Blida. Lors de l'arrestation du suspect, il s'avère que le conducteur ainsi que les autres passagers du véhicule avaient consommé de l'alcool. Le conducteur avait pris le volant sciemment sans mesurer les conséquences de son geste. Il sera déféré dans les prochains jours devant la justice pour conduite dangereuse sous l'effet de l'alcool, avec mise en danger de la vie d'autrui.