OUM EL BOUAGHI Un officier de police ripou sous les verrous

En interceptant un véhicule à un barrage routier à Oum El Bouaghi, les forces combinées de l'Armée nationale populaire et ceux de la Gendarmerie nationale, ont pu mettre la main sur 100 kg de kif traité, dissimulé dans des caches spécifiques.

Le conducteur n'est autre qu'un officier de police, avec le grade de brigadier-chef, il usa de son statut pour faire passer de la drogue en toute discrétion, pensait-il. Il ne savait pas qu'il était sous-surveillance des services de sécurité, après d'incessants mouvements cycliques dans la région de Aïn Fakroun, à Oum El Bouaghi, après des mois de filature, le brigadier-chef fut appréhendé pour transport et commercialisation de produit illicites.

L'enquête se poursuit toujours pour déterminer le degré de son implication dans ce trafic de drogue et des possibles complicités dont il aurait pu bénéficier.