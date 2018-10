VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LES MÉDIAS Comment surpasser les stéréotypes

Par Madjid BERKANE -

L'invitation des experts dans les médias doit obéir au seul facteur de la compétence.

Le manque de la visibilité des femmes dans les médias continue à susciter des interrogations. Qui est responsable de cet état de fait? Est-ce la société, les patrons des médias ou les journalistes eux-mêmes? Beaucoup d'experts parmi ceux que l'ONU-femmes-bureau d'Alger- a invité jeudi dernier pour débattre de cette question, se sont accordés à dire que la responsabilité est partagée.

Pour Amina Debèche, directrice du journal arabophone Echaâb, la responsabilité incombe d'abord aux journalistes-femmes. «Ces dernières ne se battent pas assez au niveau des rédactions pour s'affirmer et arracher leurs droits. Elles sont aussi les dernières à demander des couvertures à risques. Les femmes dans les médias doivent trancher entre exercer le métier avec ses risques, et l'éducation de leurs enfants et les tâches ménagères», a-t-elle coupé court. Pour la directrice du journal Echaâb, la société algérienne a évolué. «On n'est plus dans les années 1990, la société algérienne s'est transformée et elle a dépassé le discours sexiste. Le seul critère qui compte désormais est la compétence», dira-t-elle, rappelant sa propre expérience dans les différents postes qu'elle a eu à occuper et comment elle a pu s'imposer d'abord face à ses collègues hommes, et s'emparer ensuite des postes de responsabilité.

Pour Daïkha Dridi, journaliste à HuffPoste Algérie et ex -correspondante de beaucoup de médias algériens à l'étranger, le manque de visibilité des femmes ne se pose plus dans les médias au niveau du recrutement comme cela a été le cas par le passé. Le manque de visibilité des femmes se situe désormais au niveau des postes hiérarchiques. «A ce niveau de responsabilité, le facteur de la compétence ne prime toujours pas. Il y a des boîtes dont le nombre de femmes journalistes dépasse de loin le nombre d'hommes, mais les postes de responsabilité sont confiés aux hommes. Cela n'est pas normal», a-t-elle déploré. «Les patrons des médias doivent savoir que les femmes sont capables aussi de gérer et de prendre des décisions», a-t-elle souligné en guise de conclusion.

Présentant pour sa part une communication à cette occasion, Nawel Guellal, responsable de la boîte Human Développement Network, a indiqué que l'absence d'égalité dans la visibilité entre les femmes et les hommes dans les médias en tant que consultantes et analystes est due aussi au manque d'audace des femmes. «Le site Khabirat El Djazaïr (Expertes d'Algérie, ndlr) qu'a créé ma boîte n'a enregistré depuis sa création, il y a deux ans que l'inscription de 10 femmes», a-t-elle souligné, rappelant que le site Khabirat donne la liberté aux journalistes inscrites de ne mentionner dans la case du profil que les informations de leur choix. Nawel Guellal a déploré le fait que l'Algérie figure parmi les derniers pays dans la région en termes d'inscription des femmes sur ce genre de sites.