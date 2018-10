L'opposition rate le coach

Par Nadia BENAKLI -

Face au gel qui paralyse l'institution parlementaire, les partis de l'opposition laissent le terrain libre à la majorité en se contentant de la position du spectateur.

Elle agit en rangs dispersés. L'opposition a raté, encore une fois, l'occasion de frapper fort. Elle n'a pas su tirer profit de la crise de blocage que traverse actuellement l'institution parlementaire. Devant une majorité parlementaire solidaire, qui a su suivre un seul mot d'ordre, les partenaires de la plate-forme de Zéralda font preuve de désunion. Le pire est de constater que tous les partis qui siégent au sein de l'Assemblée se voient non concernés par ce conflit qui oppose le président de l'Assemblée aux députés de la coalition. Ils se contentent de dénoncer cette manoeuvre politique qu'ils qualifient d'illégale sans pour autant faire cause commune. Chacun a préféré faire cavalier seul. Les partis se sont exprimés de manière individuelle en se désengageant de toute responsabilité dans ce conflit. Islamistes comme démocrates, les formations appartenant à l'opposition se sont contentées, comme seule action, de pondre des communiqués pour clarifier leur position. «C'est dommage pour nous, le fait qu'on n'arrive pas à s'unir devant une telle crise qui menace la stabilité du Parlement et qui porte atteinte à l'image du pays», déplore Lakhdar Benkhelaf, député d'El Adala. La majorité s'est montrée disciplinée en se constituant en un seul bloc pour déclarer la guerre au président de l'Assemblée qu'elle avait porté elle-même à la tête de l'institution, il y a juste 18 mois. L'opposition qui passe son temps à critiquer et à dénoncer le monopole de la majorité, refuse de saisir une occasion offerte sur un plateau en argent pour crier qu'il y a péril sur les institutions de l'Etat. Pourtant, tous les ingrédients lui prêtent fortement la main pour jouer un rôle incontournable dans cette crise inédite qui bloque une institution de l'Etat dont les conséquences risquent d'être néfastes sur la gestion des affaires du pays. En tant qu'acteur et membre de cette institution, l'opposition n'a-t-elle réellement aucune part de responsabilité? Les observateurs de la scène politique voient en cette position une incapacité à assumer pleinement son rôle. L'opposition qui crie toujours au danger sur les intérêts du pays doit se mettre à l'avant-garde pour éviter toute atteinte aux institutions de l'Etat et aux lois de la République. Le blocage des activités de l'APN risque sérieusement de retarder l'examen du projet de loi de finances 2019, dont l'adoption doit intervenir obligatoirement avant la fin de l'année. Il n'y a pas que ça. Le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée, qui confère plus de prérogatives à l'opposition, annoncé comme chantier prioritaire, sera remis au placard. Face à cela, les partis de l'opposition laissent le terrain de jeu libre à la majorité en se mettant dans la position de spectateur du scénario. Après le FFS, le RCD et le PT, le Mouvement de la société pour la paix s'est démarqué de ce conflit. Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, le groupe parlementaire du parti de Makri s'est dit qu'il n'est pas partie prenante dans ce conflit d'intérêts partisans, qui vise la destitution du président de l'Assemblée. Le MSP poursuit ses activités au sein de l'Assemblée, comme il dénonce la situation d'anarchie au sein du Parlement et l'atteinte aux lois constitutionnelles. Cet aveu émane, faut-il le souligner, d'un parti politique qui plaide pour un consensus politique visant à sauver les intérêts du pays.