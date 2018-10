LA SÉCURITÉ DANS LE MILIEU DU TRAVAIL 41 000 travailleurs exposés au danger

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a avancé que plus de 5 379 PV d'infractions ont été communiqués aux juridictions compétentes.

Les patrons n'accordent pas d'intérêt à la sécurité au travail. Des milliers d'employés sont exposés à des dangers et à des accidents de travail.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a indiqué, jeudi à Alger, que les services de l'inspection du travail ont enregistré, en 2017, près de 41 745 travailleurs n'ayant pas bénéficié de moyens de protection individuels et collectifs contre les risques professionnels, donnant lieu à l'établissement de 5 379 PV d'infractions communiqués aux juridictions compétentes. S'exprimant lors d'une séance consacrée aux questions orales jeudi dernier au Sénat, le premier responsable du secteur a fait savoir que des contrôles périodiques sont effectués par l'inspection du travail. Selon lui, la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles incombe, «dans tous les cas et en toutes circonstances», à l'employeur. Il a rappelé, dans ce sens, que l'article 3 de la loi n 07-88 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail exigent clairement de l'employeur de créer des conditions de travail adéquates, et un environnement sécurisé des risques professionnels. En vue de protéger les travailleurs, le ministre assure que l'inspection du travail mène périodiquement «des enquêtes et des inspections approfondies» dans les domaines relatifs à la prévention contre les risques professionnels et la médecine du travail.

Il a cité à titre d'exemple, les opérations d'inspection généralisées sur les dangers de l'électricité et les incendies, menées au niveau des établissements relevant des secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique en 2017. Des visites ont été effectuées à plus de 2 501 entreprises exposées à ces risques et employant 173853 travailleurs, dont 2 087 entreprises relevant du secteur privé et 282 du secteur public, ainsi que 132 entreprises privées étrangères. Mourad Zemali a indiqué que les résultats ont donné lieu au recensement de «plus de 1758 accidents de travail et 95 maladies professionnelles, entraînant l'établissement de 3 892 procès-verbaux, dont 367 de constat et 100 d'infractions». Dans ce cadre, les services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) ont effectué, durant la période s'étalant de janvier 2016 à septembre 2018, 7 225 visites de contrôle des conditions de travail dans des entreprises, à l'issue desquelles 69 000 recommandations ont été transmises aux employeurs, concernant «les manquements enregistrés» dans l'application du régime en vigueur et plus de 15 000 autres inhérentes à l'obligation de formation, d'enseignement et de sensibilisation.