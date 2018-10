IL JETTERA L'ÉPONGE DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS Bouhadja: le dernier quart d'heure

Par Saïd BOUCETTA -

Son refus de donner suite aux revendications des députés peut même être comparé à de la provocation politique

Du moment qu'il fait l'unanimité contre lui, il a déjà perdu tout son crédit politique. D'ailleurs, des sources proches du pouvoir le donnent partant prochainement.

Le président de l'APN a choisi de brandir des armes juridiques pour répondre à une situation éminemment politique. Il faut bien se rendre à l'évidence que les quatre cas de vacance du poste de premier responsable de la chambre basse du Parlement que sont la démission, le décès, l'incapacité ou l'incompatibilité relèvent d'une stricte approche technique. Le législateur a fait l'effort d'imaginer des causes objectives censées mener à un changement prématuré à la tête de l'Assemblée populaire nationale. Or, il se trouve que les députés contestataires ne sont pas dans la dimension juridique du fonctionnement de l'APN. Leur démarche est prioritairement politique. A l'appui d'une série de griefs officiellement exprimés dans un long communiqué, ils ont conclu à la nécessité de la démission du président de l'Assemblée. Le refus de recevoir les élus, une gestion chaotique, un limogeage qu'ils estiment injustifié du secrétaire général de l'Assemblée, un usage peu raisonnable des frais de mission... Bref, les représentants de la majorité parlementaire au sein de l'institution législative disent avoir assez de raisons pour pousser à la porte leur collègue et néanmoins président de l'APN. Saïd Bouhadja, croyant défendre son bon droit au poste qu'il occupe, s'emploie, depuis le début de la crise, à démolir les arguments de ses adversaires. L'homme déroule à qui veut l'entendre l'étendue de son pouvoir. Personne ne peut le démettre, il peut faire fonctionner l'Assemblée avec une vingtaine de députés et autre position légale, dont il se fait valoir, qui ne sont, en réalité, qu'une sorte de «bunker» juridique qui ne le met pas à l'abri d'une solitude politique aujourd'hui très évidente.

Sa seule planche de salut, à laquelle il s'accroche avec l'énergie d'un naufragé, est le coup de téléphone du palais d'El Mouradia qui ne vient toujours pas. Il faut savoir qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, la présidence de la République n'a pas à s'ingérer, ni dans un sens ni de l'autre dans ce qui se trame au niveau de l'Assemblée nationale populaire. L'autorité du chef de l'Etat sur cette institution de la République n'a donc rien de juridique. Elle est morale, lorsque l'exécutif et le législatif sont contrôlés par la même famille politique. C'est actuellement le cas. Saïd Bouhadja veut un arbitrage présidentiel entre lui et les députés de la majorité parlementaire.

La faille de la démarche Bouhadja tient dans le fait qu'il avance des arguments juridiques contre ses contradicteurs tout en attendant un signe de soutien ou de retrait de confiance de la présidence de la République. Cette duplicité dans la gestion du conflit qui l'oppose aux députés du FLN, du RND, du MPA de TAJ et des Indépendants ne participe pas à l'amélioration de sa position d'homme politique censé présider aux destinées d'un pan important du pouvoir législatif. Face à une situation politique assez grave, puisqu'il est question de blocage de la chambre basse du Parlement, Saïd Bouhadja a choisi une posture attentiste et promet de bouger, non pas dans le sens d'une résolution politique de la crise, mais pour piocher dans des textes applicables dans des situations d'exception pour se maintenir en poste.

Si Bouhadja accuse les députés de réduire l'APN à une simple APC, il commet, quant à lui, la gaffe de confondre l'institution qu'il préside à une banale entreprise qui peut fonctionner, même en cas de grève de la majorité des employés. Il est clair que dans cette affaire, les belligérants ne sont pas sur la même fréquence. Dans cet épisode inédit de la vie parlementaire, le juridique et le politique ne s'accordent pas du tout. C'est ce qui explique le dialogue de sourds, dont l'opinion nationale est témoin, ces derniers jours.

La logique politique doit amener Saïd Bouhadja à démissionner de son poste. Son refus de donner suite aux revendications des députés peut même être comparé à de la provocation politique. Et pour cause, du moment qu'il fait l'unanimité contre lui, il a déjà perdu tout son crédit politique. D'ailleurs, des sources proches du pouvoir le donnent partant dans les tout prochains jours.