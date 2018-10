INSTALLANT LES NOUVEAUX WALIS Les recommandations de Bedoui

Par Walid AÏT SAÏD -

Le 1er responsable des collectivités locales s'est fendu d'une série de recommandations aux nouveaux arrivés

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a insisté sur le fait que ces commis de l'État avaient hérité d'une lourde responsabilité qui n'a comme seul but que celui de servir le citoyen en répondant à ses préoccupations et aspirations...

Le ministre de l'Intérieur recadre les walis. En plein débat sur l'efficacité des responsables locaux, notamment après les dernières intempéries qui ont noyé certaines wilayas du pays, Bedoui a envoyé des messages forts à ces commis de l'État. Profitant de la cérémonie d'installation des nouveaux walis, jeudi dernier à Alger, le 1er responsable des collectivités locales s'est fendu d'une série de recommandations aux nouveaux arrivés, mais qui sonnait surtout comme un avertissement au reste de leurs collègues.



«Prenez des initiatives et créez de la richesse!»

Ainsi, le ministre a tout d'abord appelé a une coordination efficace avec les élus du peuple. «Il est impératif pour un wali de coordonner ses actions avec les élus nationaux et locaux du peuple pour davantage d'efficacité et de précision, loin des surenchères et des protocoles», a soutenu Nouredine Bedoui. «L'élu est votre appui dans l'accomplissement de vos missions et non un adversaire et vous êtes tenus de concourir ensemble à servir l'intérêt général», a-t-il poursuivi pour mettre en garde contre les guerres wali-élus auxquelles on a eu à assister ces dernières années et qui se sont répercutées sur le bon fonctionnement de nos quartiers, villages et villes.

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur l'impératif de s'ouvrir aux élus et de traiter avec eux avec volonté, d'autant que l'intérêt du citoyen demeure au centre de la relation walis-élus. «Les problèmes et difficultés souvent enregistrés dans la gestion locale exigent la conjugaison des efforts des walis avec leur entourage», a-t-il souligné non sans leur exiger un respect «strict» de la feuille de route tracée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika.

«Vous avez hérité d'une lourde responsabilité qui n'a comme seul but que celui de servir le citoyen en répondant à ses préoccupations et aspirations, comme il vous l'a été tracé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika», a encore insisté le ministre de l'Intérieur. Bedoui a dans ce sens demandé aux walis de faire montre d'un haut degré de conscience sur le terrain et de prendre l'initiative de créer des activités économiques en adéquation avec les potentiels et spécificités de chaque wilaya. Il a affirmé, en outre, que «le succès réside dans l'identification des points forts et faibles de chaque wilaya». Soulignant la nécessité, pour les services locaux, de renouer avec leurs missions traditionnelles en vue de garantir l'hygiène, la santé et la tranquillité publiques, Bedoui a affirmé que le retour de certaines épidémies, bien que limitées et contrôlées, constitue une alerte pour une impérative prise en charge du volet prévention contre les causes de ces épidémies. Néanmoins, Nouredine Bedoui n'était pas là que pour «tancer» les walis. Il a mis en avant les nouvelles dispositions prises par le gouvernement afin de renforcer leurs prérogatives, tout comme celle des walis délégués qui ont désormais les pouvoirs décisionnels. Il a dans ce sens appelé les walis délégués, en premier lieu des régions du Sud et des Hauts-Plateaux, à oeuvrer pour le développement de ces régions.

«Le décret présidentiel portant renforcement des prérogatives des walis délégués, met ces derniers face à leurs responsabilités quant au développement des régions situées dans le Grand Sud et les Hauts-Plateaux», a-t-il affirmé.

«Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vous a consacré un nouveau décret qui renforce vos prérogatives en tant que walis délégués en vous dotant de nouveaux services entiers pour vous renforcer dans vos missions», a-t-il ajouté avant de les encourager dans leur délicate mission.



«Bouteflika fonde de grands espoirs sur vous»

Le président de la République fonde de «grands espoirs» sur les walis délégués pour le développement de notre Grand Sud et des Hauts-Plateaux, car voyant en eux l'avenir et l'issue. Ce décret était un engagement fait par le président au peuple, soyez à la hauteur de cet engament», a-t-il conclu avec beaucoup d'espoir? Nouredine Bedoui, qui a été porteur d'un message clair du chef de l'État, a mis les walis devant leurs responsabilités. Sinon, c'est la porte assurée...