L'ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION ET LA LIVRAISON DEMEURE UNE PRIORITÉ 90.000 logements en 2019

Par Abdelkrim AMARNI -

L'année en cours a connu pas moins de 80.000 logements ruraux, soit 37% du programme.

Temmar a indiqué, jeudi à Alger, que l'accélération du rythme de réalisation et de livraison des logements de type location-vente de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) constituait l'une des principales priorités du secteur, notamment après l'achèvement des procédures de financement, dans une déclaration, en marge du lancement de la 3ème opération consacrée au choix des sites au profit de plus de 73.000 souscripteurs au programme Aadl 2. Dans le cadre des orientations du président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, «l'accélération des réalisation et livraison des logements demeure une priorité pour le gouvernement, qui est soucieux de les doter de structures sanitaires, éducatives et sécuritaires» a souligné Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et d'ajouter que l'opération menée «implique l'intensification du travail en vue d'accélérer le rythme de réalisation». Le secteur a lancé l'opération du choix des assiettes ainsi que les études relatives au programme de 2019, qui compte 90.000 logements, en attendant l'adoption du projet de loi de finances (PLF) avant le lancement des travaux début 2019. «Tous les projets inscrits au titre de l'année 2018, estimés à 120.000 logements Aadl, seront achevés avant la fin de l'année en cours» a-t-il, par ailleurs, rassuré.

Le projet de loi de finances (PLF) 2019, adopté par le Conseil des ministres, propose une bonification à 100% des crédits bancaires destinés à la construction de 90.000 nouveaux logements de type Aadl. La formule location-vente de l'Aadl représente un taux de 17% seulement de l'ensemble des programmes de logement, tandis que l'habitat rural représente 37% dont notamment 10.000 logements destinées au Sud et 10.000 autres aux Hauts-Plateaux, outre près de 50.000 unités de logement de type LPA, a dit Temmar. S'agissant des aménagements extérieurs des nouveaux quartiers, une enveloppe financière consistante avait été consacrée à l'achèvement des travaux de plus de 200.000 logements, une opération qui sera lancée en début de janvier 2019 afin d'accélérer les délais de livraison.

Les préparatifs sont en cours pour le lancement d'une nouvelle application dont l'accès permet au souscripteur de suivre son dossier et le taux d'avancement des travaux sur son site, et l'aidera à accomplir les procédures à distance. Le ministre a ajouté que l'Aadl rassemblera des informations exactes sur le taux d'avancement des travaux. Il a, par ailleurs, fait savoir que son département avait procédé à l'élargissement de l'enquête sur le fichier national du logement au ministère et aux directions de la Conservation foncière, au fichier de l'état civil ainsi qu'au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales afin de constituer une idée globale sur les souscripteurs. S'agissant des recours, Temmar a enfin affirmé que ce dossier sera clôturé avant la fin 2018 après traitement des requêtes. Les services du secteur examinent actuellement plus de 17.000 recours dans le cadre du programme Aadl 2.