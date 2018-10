LE PROFESSEUR NIBOUCHE À PROPOS DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES EN ALGÉRIE "La prévention demeure très faible"

D'après le diagnostic prononcé par le professeur Djameleddine Nibouche, chef de service de cardiologie au CHU d'Hussein Dey, il est évident que le niveau de prévention en la matière demeure émaillé par de sérieuses lacunes.

A l'heure où le taux de morts subites progresse à une cadence effrayante, quel constat pouvons-nous tirer de la prévention des maladies cardiovasculaires en Algérie?

«Il est impératif de s'atteler à travailler pour une meilleure prévention», a-t-il soutenu dans un entretien accordé au site d'information électronique TSA. Dès lors, il souligne que l'élaboration d'une stratégie de prise en charge des maladies coronariennes, c'est-à-dire en lien avec le coeur, s'impose. Selon lui, toute initiative pilotée dans ce sens doit essentiellement se baser sur le «temps». Car oui, dans ces cas précis, le temps c'est de l'argent. Djameleddine Nibouche préconise ainsi la mise en place d'un système d'urgence efficient. Celui-ci précise-t-il, implique dans un premier temps «la création de vraies unités de réanimation d'intervention mobiles prêtes à opérer agilement à n'importe quel moment», relevant qu'il ne s'agit pas là de simples ambulances médicalisées. Toutefois, pour que ça fonctionne, «ces mêmes unités mobiles doivent être habilement répartis au niveau des villes de sorte à arriver au bon moment là ou une urgence est signalée», ajoutet-il. A côté, le professeur insiste sur la nécessité de former davantage d'urgentistes dans le domaine au niveau des structures de santé du pays.

Le professeur estime par ailleurs, que l'Etat seul ne peut arriver à réaliser un tel dessein. Un petit coup de pouce du secteur privé serait alors le bienvenu. «Il serait judicieux de réfléchir à installer un système d'urgence en introduisant des ambulances privées par exemple», suggère-t-il.

Djameleddine Nibouche a également déploré la disparition de la médecine de famille qui pourrait probablement contribuer à enrayer le taux de morts par crises cardiaques. Jugeant que le patient ne doit pas nécessairement être pris en charge au sein des hôpitaux, mais aussi en dehors. L'expert conviendra néanmoins que certes cela est réalisable, mais que des «moyens colossaux» doivent être employés.

Donnant des notions générales sur les maladies cardiovasculaires, Djameleddine Nibouche a indiqué que le problème de la maladie cardiaque, est qu'elle est asymptomatique. Ce qui veut dire, qu'elle ne présente absolument aucun signe avant-coureur.

En ce qui concerne les origines, le professeur fait savoir que le facteur de l'âge est le premier à mettre en cause. Il explicite que l'organe du coeur est irrigué par de toutes petites artères et qu'au fur et à mesure que la personne prend de l'âge, ces dernières commencent à s'obstruer par un épaississement de leur paroi. S'ensuivra une diminution du flux sanguin. «Et c'est à partir de là, que les douleurs, notamment liées aux efforts, commencent à se faire ressentir», a-t-il souligné, en prévenant qu'à ce stade, «il faudra aller très vite consulter un médecin».

Pour diminuer le risque d'avoir un infarctus, l'expert recommande vivement d'éviter toute agression extérieure, à savoir le stress, la surconsommation de sucre et de sel, le tabagisme, le gras et autres. Concernant les facteurs sociologiques, l'intervenant parle d'une certaine cassure depuis l'indépendance qui a fait que les Algériens sont passés d'un mode de vie rural à un mode de vie citadin, lequel est beaucoup moins sain, notamment au niveau de l'alimentation.