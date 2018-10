HANOUNE À PROPOS DU BLOCAGE DE L'APN "Cette crise accentue la confusion politique"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Au regard de l'ébullition sociale et l'opacité politique, cette crise peut provoquer des convulsions.»

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), s'est exprimée hier sur la crise qui secoue l'APN, en marge de la réunion du comité central de sa formation au village des Artistes, à Zéralda (Alger).

«En cette situation très sensible et fragile, la dénommée crise de l' APN est venue accentuer la confusion politique», a-t-elle fait savoir. «En fait, étant donné la nature de cette assemblée, non élue démocratiquement, dépourvue de légitimité politique, ayant consacré le mélange de la politique avec l'argent sale et qui est sous la domination de l'Exécutif, on peut dire au diable cette assemblée!», a-t-elle déclaré, poursuivant, toutefois: «Mais il s'agit d'une crise politique qui secoue la totale, peut avoir des prolongements dans le pays». «Cette crise entre guillemets, au regard de l'ébullition sociale et l'opacité politique peut provoquer des convulsions si elle venait à durer d'autant plus qu'il faut qu'il y ait l'adoption de la loi de finances 2019», a-t-elle mis en garde. «Ainsi 30 ans après le soulèvement des jeunes contre le parti unique, nous devons reconnaître que la démocratie politique est en danger»,a-t-elle estimé. Aujourd'hui, nous enregistrons l'apparition du mercenariat politique qui s'installe comme expression de l'avancée qualitative de la décomposition politique et sociale, du clientélisme et de la courtisanerie, menaçant les bases même de l'Etat algérien», a-t-elle souligné. «En réalité la qualité des luttes est en train de se transformer en quantité, ce qui annonce des bouleversements imprévisibles. De ce fait, nous devons être prêts comme parti pour faire face à toute éventualité», a-t-elle encore averti.

La pasionaria du PT a noté que

«30 ans, jour pour jour, après le soulèvement des jeunes le 5 Octobre 1988, le bateau Algérie navigue sans cap». «Aujourd'hui, la décomposition des institutions de l' Etat est illustrée par cette cascade de scandales de corruption, de prédation et d'enrichissement illicite, et ce, nonobstant, le fait que la constitution de fortunes mal acquises», a-t-elle appuyé. «Ces scandales, en réalité, criminalisent la fraude fiscale, l'enrichissement illicite et ont prévu la confiscation des biens, l'arbre qui cache la forêt car cette gangrène est très profonde et se propage très rapidement tel un cancer, ce qui alimente la colère chez la majorité du peuple, qui fait face à la pauvreté, la misère et la répression comme mode de gestion de conflits sociaux», a-t-elle ajouté.

«Cette colère nourrit la crise politique du système qui est totalement déstabilisé», a-telle estimé. D'après Louisa Hanoune «le déclin de l'Algérie et l'actuelle crise institutionnelle sont le produit de putréfaction du système de pouvoir en place. Evoquant la loi de finances 2019, elle a affirmé que «certes ce projet ne contient pas de nouvelles taxes et impôts ni de nouvelles coupures budgétaire, mais il n'est pas à la hauteur des enjeux du moment et ne permet pas de consolider le front intérieur et atténuer les souffrances de larges couches sociales car la budget de fonctionnement reste au niveau de celui de 2015....

Elle a conclu que «ces développements sont très contradictoires car d'un côté se trouve l'accélération de la crise de décomposition qui frappe les institutions de la République impactant des pans entiers de la société, d'un autre côté se trouvent des luttes et résistances, les combats ouvriers, juvéniles et populaires grandioses, comme expression de la lutte ascendante de la majorité du peuple qui cherche les voies et moyens d'empêcher le chaos..»