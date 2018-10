BAISSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS AU 1ER SEMESTRE 2018 Les investissements directs étrangers en hausse

Par Abdelkrim AMARNI -

La baisse observée se monte à trois milliards de dollars à fin juin 2017.

Le déficit de la balance des paiements de l'Algérie s'est réduit au 1er semestre 2018 de plus de trois milliards de dollars par rapport à la même période de 2017, a-t-on appris auprès de responsables de la Banque d'Algérie. Ce déficit s'est rétréci à 7,93 milliards de dollars à la fin juin 2018 contre un déficit de 11,06 milliards à la fin juin 2017.

La balance des paiements se compose des flux des biens (exportations et importations), des services, des revenus, des transferts de capitaux et des flux financiers réalisés entre l'Algérie et le reste du monde, soit l'ensemble des entrées et sorties de devises entre l'Algérie et les autres pays

Le recul le plus important relevé (54,7%) a été celui de la balance commerciale, qui s'est établi à 3,58 milliards de dollars (mds usd) au 1er semestre 2018 contre un déficit de 7,9 mds usd à fin juin 2017. Le poste «Services hors revenus des facteurs», a quant à lui, connu un déficit qui est passé à 3,8 mds usd à fin juin 2018 contre un déficit de 4,35 mds usd à fin juin 2017 soit un taux important de moins 13%. Ce secteur se compose notamment des prestations techniques assurées par les étrangers en Algérie (bâtiment, travaux publics...) et par l'Algérie à l'étranger, ainsi que le transport par les opérateurs étrangers pour les marchandises importées (armateurs...) et les assurances à l'international.