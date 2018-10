AHMED OUYAHIA L'A AFFIRMÉ LORS DE SA CONFÉRENCE DE PRESSE "La présidentielle se tiendra en avril prochain"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Les jeunes martyrs des événements d'Octobre 1988 ont été victimes d'une manoeuvre politicienne.»

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a déclaré, hier, lors de sa conférence de presse en marge de la rencontre de ses militants à Zéralda que «la prochaine présidentielle se déroulera comme prévue, en avril 2019 et faire le lien entre une dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées et le report de l'élection présidentielle est une pure illusion politique».Il a ajouté que «beaucoup souhaitent le départ de Ouyahia, mais moi je poursuis ma mission». Il a, en ce sens, accusé «les médias d'inventer des scénarios à la manière de l'industrie cinématographique hollywoodienne».En réponse aux questions des journalistes qui se sont focalisés sur la crise à l'Assemblée populaire nationale, Ahmed Ouyahia a affirmé que «l'APN ne sera pas dissoute» car, souligne-t-il «aucune crise politique n'existe dans le pays, mais un problème au sein de l'Assemblée». Il a également nié l'implication de la présidence de la République dans ce conflit, en invoquant le principe de séparation des pouvoirs. Pour Ouyahia «on n'est pas dans une impasse, mais il y a juste un malentendu qui s'est produit entre Bouhadja et les députés de la majorité». Pour le Premier ministre, le président de l'APN n'a pas été désigné par décret, mais élu par ses pairs, qui le contestent aujourd'hui. Ouyahia a précisé ne pas avoir objecté la signature de la motion de retrait de confiance. Il a,en outre, fait part de son voeu de voir le président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja, jeter l'éponge et que ce blocage au sein de l'APN soit levé...». «Bouhadja qui s'est empêtré dans l'impasse avec ses collègues députés continuera à alimenter la spéculation médiatique et des discussions dans des cafés...», appuiera-t-il. Il a fait remarquer que «le projet de la loi de finances n'est pas en danger, d'autant plus que la Constitution, à travers son dernier alinéa de l'article 138, stipule qu'en cas de non-adoption par le Parlement, le président de la République promulgue le projet du gouvernement par ordonnance». En guise de réaction aux déclarations de l'ex-ambassadeur de France à Alger, Bernard Bajolet, Ouyahia estime qu'«il n'y a pas de crise entre l'Algérie et la France. Bajolet qui a réservé 30 pages de son livre (torrent de haine) a été un accident de l'histoire dans les relations entre l'Algérie et la France».

Invité à donner son interprétation sur les derniers changements au sein de l' ANP, il répond: «Les changements qui ont été effectués par le président de la République qui est le chef suprême des Forces armées n'ont pas impacté le fonctionnement de l'armée». «l'Armée est constamment disposée à accomplir sa mission et c'est là, le plus important», a-t-il indiqué.

Au sujet de la révolte du 5 Octobre 1988, il a indiqué dans son allocution que «les jeunes martyrs des événements d'Octobre 1988 ont été victimes d'une manoeuvre politicienne qui a plongé l'Algérie dans l'anarchie, puis l'instabilité, et enfin le terrorisme barbare». Dans ce contexte, Ouyahia a réitéré son appel à Bouteflika à briguer un autre mandat. Par ailleurs, au sujet des 1000 milliards dépensés ces deux dernières décennies, il a fait savoir que 90% de ce montant ont été affectés au développement social et les infrastructures de base». Interrogé sur les récentes manifestations des invalides et retraités de l'ANP, il s'est demandé «pourquoi ces protestations interviennent souvent à la veille de la période des rendez-vous électoraux. Est-ce qu'ils protestent ou sont-ils manipulés et exploités à d'autres desseins?», s'est-il encore interrogé. A propos de l'épidémie du choléra, il a affirmé qu' «il a instruit le ministre de la Santé,Mokhtar Hasbellaoui, à donner la vérité totale».