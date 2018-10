INTENSES PRÉPARATIFS POUR LE SITEV 2018 L'événement touristique de l'automne

Par Slimane SEBA -

La préparation de la 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) bat son plein.

Sous le thème «Algérie, terre de paix et d'hospitalité» prévu du 17 au 20 octobre prochain au Palais des expositions de la Safex, à Alger, agences de voyages, tour-opérateurs, hôteliers, investisseurs et autres porteurs de projets auront l'occasion de confirmer le principe consensuel selon lequel «le tourisme est l'affaire de tous».

Le Sitev, de par la vitrine touristique qu'il constitue, est une opportunité annuelle où tous les opérateurs concernés directement ou indirectement par l'activité touristique, doivent s'impliquer par une participation conséquente. Les banques et assurances figureront parmi les concernés du fait de leur pleine implication dans l'accroissement et la facilitation des investissements.

A mi-chemin entre opération économique qui permet vente et achat de produits touristiques et opération promotionnelle, le Sitev cherche toujours sa voie.

En tant qu'activité économique, ce sont surtout les destinations étrangères qui s'en sortent gagnantes. La palme revenant à la Tunisie et, à un degré moindre, la Turquie, le Maroc et l'Egypte. Les destinations locales restent les parents pauvres de ces transactions. Le Sitev est une occasion pour valoriser les produits locaux et en permettre l'accès au plus grand nombre.

En tant qu'activité promotionnelle, les pouvoirs publics auront un rôle de taille à jouer. Celui de soutenir les régions, à travers les collectivités locales, les associations, les offices locaux, à participer. Nombre de visiteurs découvrent avec émerveillement, pendant le Sitev, les atouts touristiques de nos régions.

Les métiers qui gravitent autour de l'activité touristique et hôtelière ne seront pas en reste. L'artisanat, la gastronomie, la formation, pour ne citer que celles-là, seront présentes.

Un programme de conférences est, par ailleurs, prévu. Les sujets seront liés à la thématique du Sitev, érigé cette année et pour la première fois en festival. Grossière erreur, donc, que d'ignorer cet important rendez-vous touristique national et international. Ne dit-on pas que «le tourisme est l'affaire de tous»? Il n'y a pas d'autres opportunités que le Sitev pour le prouver.