PROCÈS POUR CORRUPTION CONTRE UN MAIRE Monsieur 10% tombe dans le traquenard

Par Wahib AïT OUAKLI -

La voix du maire est identique à celle enregistrée par l'entrepreneur à l'aide de son portable.

La corruption ravage les esprits de certains élus croyant dur comme fer que le seul moyen leur permettant de s'enrichir n'est autre que l'intimidation et le chantage en faisant miroiter aux entrepreneurs des chantiers contre une commission de 10%, représentant la part leur revenant du droit en contrepartie des services rendus en les assistant dans l'octroi des marchés.

C'est le cas du maire de Tafraoui qui vient de tomber dans le piège qui lui, avait été tendu. Accusé de corruption, il n'a pas réussi à convaincre l'avocat général du tribunal de première instance d'Oran de son innocence. A l'issue des auditions, une peine de 3 années de prison ferme a été requise contre lui.

La preuve apportée par le procureur est essentiellement constituée des enregistrements vocaux rapportant des discussions téléphoniques entre un entrepreneur constitué en partie civile et le maire présenté en tant que prévenu dans l'affaire de corruption.

Tout a commencé le mois de juillet dernier suite à un appel d'offres lancé par la municipalité de Tafraoui dans le cadre de son développement local. L'entrepreneur accusateur, spécialisé dans les travaux publics, dépose, comme tous les autres soumissionnaires, son pli. Au cours de plusieurs appels téléphoniques avec le maire, le soumissionnaire s'est rendu compte que celui ci est en quête de bakchich. Faisant mine de ne rien comprendre, l'entrepreneur ira tout doucement en s'ingéniant dans sa démarche. Il réussit à enregistrer l'une des discussions téléphoniques qu'il a tenues avec le maire et dans laquelle celui-ci a fait montre de corruption. Les éléments de la brigade de recherches près le groupement de la Gendarmerie nationale d'Oran chargé de l'enquête, ont soumis à l'expertise scientifique l'enregistrement en question. La voix du maire a été formellement identifiée. On l'y entend réclamer 10% du montant marché. Cet épisode judiciaire n'est pas unique dans les annales de la justice. Beaucoup d'édiles ont été pris la main dans le sac.

Les services de sécurité ont, dans le passé récent, débusqué des maires et des élus locaux véreux impliqués dans des affaires douteuses comme la conclusion suspecte de transactions.