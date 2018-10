ABSENCE DE SIDI SAÏD ET DU WALI D'EL OUED Le FCE coupe court à la polémique

Par Walid AÏT SAÏD -

Abdelmadjid Sidi Saïd, secrétaire général de l'Ugta n'a jamais raté un événement du FCE avec qui il a lié un partenariat des plus stratégiques. Hier, l'absence du patron de la puissante Centrale syndicale s'est fait remarquer. Il devait même lire un discours au même titre que le wali d'El Oued, absent également à cet important rendez-vous économique. Des discours ont été lus en leurs noms, mais leur absence, excusée par leurs représentants, a fait polémique. surtout qu'elle intervient dans un contexte où l'on parle encore une fois de prétendue «tension» entre le gouvernement et le FCE. Ali Haddad a coupé court à toute mauvaise interprétation de ces absences en souhaitant un prompt rétablissement à son ami Sidi Saïd, et en soulignant que le wali d'El Oued était retenu par une mission à l'étranger. Point et fin de controverse!

«Nous n'avons aucun problème avec l'administration algérienne. Nous sommes au service de l'Algérie. Nous soutenons les pouvoirs publics, nous leur faisons des propositions. Lorsqu'ils les suivent, c'est bien. Sinon, le gouvernement sait ce qu'il fait. Mais nous ne pratiquons pas l'opposition. Nous soutenons les pouvoirs publics», a-t-il assuré. Pour ce qui est de l'absence des officiels, Haddad affirme qu'ils n'ont pas été invités. «Mais il y avait leurs représentants. Plus d'une vingtaine de ministères étaient représentés», a-t-il mis en avant.