UN CADEAU LUI A ÉTÉ OFFERT ET SES RÉALISATIONS ONT ÉTÉ ÉNUMÉRÉES Un bel hommage au Président

Par Walid AÏT SAÏD -

La 4e édition de l'université d'été du FCE a été marquée par un vibrant hommage rendu au chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika. Le bureau de la wilaya d'El Oued du Forum des chefs d'entreprise et des représentant locaux de la société civile ont profité de la tenue de cet important événement économique pour saluer le président de la République et ses réalisations. El Oued a ainsi montré son attachement à Abdelaziz Bouteflika. Un présent symbolique a été remis au président du FCE, Ali Haddad, afin qu'il le remette au chef de l'Etat. La salle s'est levée comme un seul homme pour offrir une standing ovation au Président Bouteflika. Son nom a été scandé pendant de longues minutes par une salle en délire. Avant cela c'était Ali Haddad qui avait rendu hommage à Bouteflika en énumérant quelques-unes de ses grandes réalisations. «Sous la direction de Son Excellence le président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le pays a accompli des réalisations et des progrès considérables», a soutenu Ali Haddad avant d'évoquer une partie de ces réalisations. «Du rétablissement de la paix et de la sécurité à la stabilité retrouvée, aux grandes réalisations infrastructurelles et économiques. Le pays dispose, aujourd'hui, des atouts qui lui permettent d'entrevoir son avenir et son insertion avantageuse dans l'économie mondiale», a-t-il soutenu, avant d'insister sur l'aspect économique. «Grâce à la politique menée et conduite par Son Excellence le président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le paysage économique national a fait émerger des entreprises privées leaders, ayant gagné en maturité», a mis en avant le patron des patrons. Ali Haddad par la même occasion s'est focalisé sur la révision de la Constitution en février 2016 qui «offre l'ancrage pour engager les réformes les plus approfondies et les plus innovantes». Il va même jusqu'à qualifier cela de «véritable plan d'action». Voilà donc que Haddad et l'association patronale qu'il dirige ont réitéré leur engagement «indéfectible» au côté du chef de l'Etat.