ENGOUEMENT POUR LE CONCOURS «RABAH AISSAT» Tizi Ouzou redeviendra-t-elle la "petite Suisse"?

Par Aomar MOHELLEBI -

Pas moins de 101 villages de la wilaya de Tizi Ouzou se sont engagés dans la course

Les travaux d'inspection de terrain pour cette sixième édition ont commencé le 7 juillet dernier et ont duré plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de septembre passé.

Compte tenu de l'engouement incroyable que suscite le concours «Rabah Aissat» du village le plus propre, qu'organise chaque année l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, il est fort à parier que, dans quelque temps, Tizi Ouzou recouvrira la dénomination de «petite Suisse», expression sous laquelle elle était connue à la fin des années quatre-vingt et début quatre-vingt-dix. Grâce à ce concours annuel, une bonne partie des villages kabyles s'est métamorphosée dans le bon sens bien entendu. Les citoyens n'hésitent pas à retrousser les manches et à mettre la main à la pâte afin de conférer à leur village la plus belle image possible.

Ce concours y est pour beaucoup car tous les efforts sont fournis dans un esprit de stimulation dans la perspective de figurer sur la liste des lauréats de l'année et pourquoi pas en première position. Il ne manquait donc qu'un concours pour que l'hygiène et tout ce qui va avec reprennent la place qui devrait être la sienne depuis toujours dans les villages kabyles qui étaient, avant le lancement de ce concours, devenus de véritables dépotoirs à ciel ouvert pour une bonne partie d'entre eux. L'intérêt suscité par ce concours a fait que le nombre de villages qui y prennent part ne cesse d'augmenter d'année en année. Cette fois-ci, ce sont pas moins de 101 villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui se sont engagés dans la course dans l'espoir d'être récompensés. D'ailleurs, la commission de wilaya de l'APW chargée d'inspecter les villages et de les noter vient à peine d'achever cette mission des plus difficiles, mais indispensable pour la désignation des lauréats. Nous venons d'apprendre que la commission en question a établi des fiches de notation propres à chaque village en lice. Lesdites fiches ont été remises à un huissier de justice qui établira officiellement le classement dans la perspective que tout soit fin prêt avant le jour de la remise du prix qui se tiendra le 14 octobre prochain dans la grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, comme d'habitude et ce, en présence des représentants des 101 villages participants ainsi que des autorités locales, d'hommes de culture et de personnalités locales. Pour rappel, le choix de la date de la remise du prix Rabah Aissat du village kabyle le plus propre n'est pas fortuit. Il s'agit de celle qui coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat, par des terroristes, de l'ancien président de l'APW de Tizi Ouzou, Rabah Aissat dans un attentat perpétré en plein mois de Ramadhan, sur la terrasse d'un café populaire de Aïn Aaouia (Draâ El Mizan) où était attablé modestement Rabah Aissat. Les travaux d'inspection de terrain pour cette sixième édition ont commencé le 7 juillet dernier et ont duré plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de septembre passé. C'est dire que des efforts énormes sont fournis par les membres de la commission santé, hygiène et environnement de l'APW, à sa tête l'élu Sid Ali Youcef. Afin d'encourager davantage les villages dans le sens de la prise en charge de la protection de l'environnement, les organisateurs de ce concours ont décidé de revoir à la hausse le nombre de villages à récompenser, c'est-à-dire dix au lieu de huit. Une mesure qui a été accueillie très positivement et favorablement par la population de la wilaya de Tizi Ouzou. Il en est de même pour le budget de cette opération. Alors qu'auparavant, il n'était que de 33 millions de dinars, pour cette année, il sera de 44 millions de dinars. Cette somme sera répartie par ordre décroissant aux 10 villages récipiendaires de ce prix: de 9 millions de dinars pour le lauréat du premier prix à 2 millions de dinars pour le lauréat du dixième prix. Quant aux critères d'octroi de ce prix, plusieurs facteurs et paramètres sont pris en considération par la commission d'inspection des villages sur le terrain. On peut citer: l'état des routes publiques, les placettes des villages, les fontaines, les stèles, monuments et symboles culturels, les cimetières, la gestion des déchets ainsi que la consistance du règlement intérieur de chaque village. Il y a lieu de se réjouir enfin que quelques années à peine après son lancement, le prix Rabah Aissat du village le plus propre a atteint ses objectifs dans une grande partie de la wilaya puisque pas moins de 47 sur les 67 communes que compte Tizi Ouzou sont en lice pour cette année grâce à la participation d'un ou plusieurs villages par commune. En plus de redonner une meilleure façade à nos villages en refaisant leur toilette de manière régulière, ce prix a permis aussi de réhabiliter pas mal de valeurs et de pratiques ancestrales ancrées jadis dans la société kabyle comme l'hygiène, les actions de solidarité, l'union entre villageois pour l'intérêt général... Ce concours a eu aussi comme fruits palpables et incontestables le développement du tourisme de montagne qui commence à devenir une réalité sur le terrain.

On en veut pour preuve que les organisateurs du plus grand festival qui se tient en Kabylie, à savoir Racont'Arts, choisit chaque année, l'un des villages couronnés par le prix Rabah Aissat du village le plus propre pour sa tenue. Ce concours est la preuve que les élus à l'APW et même aux APC peuvent constituer le véritable fer de lance de changements positifs très profonds dans nos régions et au sein de la société.