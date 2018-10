LE PHÉNOMÈNE REPREND DE PLUS BELLE À TIZI OUZOU Trois APC fermées en une semaine

Par Kamel BOUDJADI -

C'est d'abord la mairie de Tigzirt avant que celle d'Aït Aïssa Mimoun ne soit la deuxième à être fermée par les citoyens, durant la semaine qui vient de s'écouler.

Aujourd'hui, une troisième, Bouzeguène, vient de rejoindre le bal de la contestation populaire.Dans une déclaration, les habitants du village Aït Ferghache, situé loin du chef-lieu de la commune, annoncent des actions de colère pour aujourd'hui afin d'alerter sur les conditions lamentables dans lesquelles baigne leur localité.

Ce matin donc, le siège de l'APC de Bouzeguène faisait partie des sites à fermer par les villageois. Un rassemblement est aussi prévu devant ce siège en même temps. Ces actions visent, selon les organisateurs, à rappeler aux élus que le village Aït Ferghache est dans l'oubli total. L'état de la route est déplorable, ajoutent-ils, tout en signalant l'absence de lieux de distractions et de loisirs pour les jeunes. Pour résumer leur malheur, les habitants de cette localité disent aux élus que les paroles ne suffisent plus et qu'il faut désormais traduire les promesses en actes.

Ce sont les mêmes causes qui ont conduit les habitants du village Lazayeb, situé à quelques kilomètres du chef-lieu de la commune de Tigzirt, à recourir à la fermeture de cet édifice. Les villageois ont vécu des décennies d'isolement, à cause du terrorisme qui a engendré la fermeture de la RN24 qui relie la région d'Alger au littoral. Un enclavement total a suivi sa fermeture mettant les villages à la merci des terroristes. Aujourd'hui, avec le retour de la sécurité, les habitants réclament des conditions de vie dignes. Une route bitumée est une priorité vitale car elle reliera leur village à cet axe routier national après sa réouverture, il y a quelques années.

Quelques jours seulement après cette action à Tigzirt, ce sera à la commune d'Aït Aïssa Mimoun, située dans la daïra de Ouaguenoun, à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, de subir la colère des habitants du village Ifouzar. Ces derniers ont fermé le siège de cette commune pour réclamer la réfection de la route qui relie leur localité au monde extérieur. Ifouzar est une bourgade située de l'autre côté de la crête d'Ighil Bouchène, plus proche des villages de la commune de Ouaguenoun que d'Aït Aïssa Mimoun. Très enclavé, ses enfants les jeunes surtout souffrent de l'absence de lieux de loisirs et d''infrastructures sportives.

Il convient de noter que les élus, interrogés, affirment qu'ils n'ont pas les mécanismes juridiques qui leur permettent d'agir rapidement face aux besoins des populations. C'est une gymnastique qu'il faut faire pour procéder au colmatage d'un simple nid-de-poule, ajoute un élu que nous avons contacté. De leur côté, les citoyens accusent ces derniers de ne pas agir avant qu'ils ne soient contraints, par des actions de colère. D'où les retards. Les villageois estiment qu'ils attendent depuis une décennie le bitumage d'une route et considèrent que de nombreux élus agissent comme de simples fonctionnaires attendant leurs salaires. Enfin, rappelons également que ces actions de colère interviennent quelques jours seulement après l'investiture du wali, Abdelhafidh Chatter. C'est là aussi un autre phénomène quasi quotidien à Tizi Ouzou auquel il devra trouver des réponses.