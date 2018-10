ACTION DE PROTESTATION DE L'INTERSYNDICALE Les syndicats autonomes indécis

Par Massiva ZEHRAOUI -

Après un mois de la rentrée scolaire et sociale, les intentions des principales organisations syndicales relevant de différents secteurs ne se dessinent visiblement pas. Alors que les uns affirment que des actions de protestations sont en phase d'initiation, d'autres assurent le contraire.

Du côté de l'entité syndicale du Satef, le porte-parole du bureau local du syndicat, Nabil Ferguenis, joint hier par téléphone, a indiqué que la contestation est à l'ordre du jour et que des actions ne tarderont sans doute pas à suivre. Cependant, explique-t-il «pour l'heure, aucune décision commune et tangible n'a été prise par l'intersyndicale».

Par ailleurs, faisant le point sur la conjoncture du secteur qu'il représente, Nabil Ferguenis a indiqué que plusieurs problèmes entravent à ce jour, la gestion des établissements scolaires algériens. Dans ce sens, il a exprimé sa crainte quant à l'enclenchement de la privatisation progressive de l'école algérienne. Une appréhension qui, selon lui, est justifiée au regard du nombre «d'écoles privées qui poussent comme des champignons». Il a souligné qu'aujourd'hui le phénomène de la surcharge des classes que connaît l'école publique est entre autres ce qui pousse de plus en plus de parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans des établissements privés. «Il faut savoir que l'année dernière, on a recensé 1 200 écoles privées agréées». Il précise encore que la volonté de l'Etat de privatiser les cantines scolaires est tout simplement inadmissible. «Nous sommes contre la marchandisation de l'école.»

Il a en outre pointé du doigt la gestion catastrophique des cantines scolaires, affirmant que «le désengagement des APC a laissé place à un grand désordre à ce niveau-là», estimant que les mésententes qui marquent les relations des élus impactent dangereusement les activités des établissements scolaires.

Autre préoccupation affichée par notre interlocuteur, celle inhérente au dossier des oeuvres sociales qui est toujours en suspens, et dont le syndicat exige la «décentralisation». Et pour cause, «20 à 30% de l'argent des oeuvres sociales sont détournés par la commission nationale». Aussi, ce dernier a insisté sur la révision du statut particulier qui comporte de «flagrantes disparités». A ce titre, il se dit confus du fait qu'un enseignant formateur perçoive un salaire équivalent à celui d'un directeur, dont le volume horaire de travail est beaucoup plus important». Nabil Ferguenis déplore également le relâchement des autorités vis-à-vis de l'entretien des écoles. Il dénonce ainsi qu'il n'est pas normal de charger seulement sept ouvriers dans un établissement pour assurer la maintenance de ces derniers. «A côté de ce manque de personnel qualifié, il faut savoir que le salaire de ces agents ne dépasse pas les 17 000 DA le mois, ce qui est scandaleux dans un contexte social aussi rude». Selon lui, toutes les préoccupations des travailleurs citées plus haut, constituent de bonnes raisons pour continuer de protester, dans la mesure où l'heure est grave. Pour sa part, le président du Snapest a affirmé que pour le moment, aucune action d'envergure n'est prévue par les syndicats de l'éducation, notamment. Il fera savoir en revanche que «l'intersyndicale prévoit en effet de se rencontrer prochainement, et que sa réunion portera essentiellement sur le statut de la confédération des syndicats autonomes».