LES RÉSERVES DE CHANGES PASSENT SOUS LES 90 MILLIARDS DE DOLLARS L'Algérie s'accroche à son bas de laine

Par Mohamed TOUATI -

Le grand argentier du pays, Abderrahmane Raouya

Le pays continue de puiser dans son matelas de devises qui a fondu de 8,72 milliards de dollars entre janvier et juin 2018.

La crise financière qu'est en train de vivre l'Algérie est redoutable. Malgré la nette embellie des cours de l'or noir qui campent autour des 85 dollars, le bout du tunnel est encore loin d'être atteint. La théorie selon laquelle le pays se satisfaisait d'un baril compris dans une fourchette comprise entre 70 et 80 dollars est battue en brèche. Sa trésorerie ne s'est en effet jamais mieux portée lorsque le baril tournait autour des 100 dollars, voire plus. C'est à cette période-là qu'elle a pu se constituer un bas de laine qui a avoisiné les 200 milliards de dollars et un Fonds de régulation des recettes qui a servi de pare-feu à la crise provoquée par la dégringolade des prix du pétrole.

Une situation qui a malheureusement tellement perduré au point de le mettre à sec. Ce qui a contraint les pouvoirs publics à prendre option pour le financement non conventionnel et à puiser dans les réserves de changes, pour éviter des scénarios catastrophes qui induiraient des conséquences dévastatrices pour l'économie nationale et qui chahuteraient une paix sociale déjà chèrement acquise. La justice sociale demeure la colonne vertébrale de la République. Le chef de l'Etat s'en est fait le garant. Elle a pu être allégrement assurée lorsque les caisses étaient alimentées par des revenus pétroliers confortables. Ce n'est plus le cas. L'économie nationale doit désormais opposer une farouche résistance à la sévère dégringolade des prix du pétrole qui ronge à petit feu son bas de laine.

Son fameux Fonds de régulation des recettes a certes connu un enterrement de première classe. Sa fabuleuse manne financière constituée grâce à des niveaux record atteints par le baril de pétrole, plus de 147 dollars en juillet 2008, se situe quant à elle à moins de 90 milliards de dollars au mois de juin 2018. Un niveau certes encore appréciable, mais qui incite à plus de vigilance vu le rythme de sa baisse. La marge de manoeuvre demeure malgré tout appréciable, même si les réserves de changes se sont contractées de près de 9 milliards de dollars durant le premier semestre de 2018. Une situation qui n'a pas eu d'effet dévastateur, cependant.

Ce n'est pas dû au hasard ou à une hypothétique providence. L'économie nationale a pu afficher une robustesse certaine grâce à deux mesures phares notamment. Prises durant les années 2000, elles lui ont permis de développer une forte résilience aux chocs externes. Dès 2006 l'Algérie, sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé d'éponger sa dette extérieure par une politique de remboursement par anticipation. Ce qui a eu pour effet de consolider sa position financière extérieure. La seconde mesure a consisté en la création d'un Fonds de régulation des recettes qui avait atteint l'équivalent de 70 milliards de dollars à fin 2014. Une épargne qui a permis de financer la totalité des déficits de 2014 et de 2015 et en partie ceux de 2016.

La chute des revenus pétroliers lui a été fatale, mais pas au point de faire connaître le même sort à ses réserves de changes. Le niveau actuel des prix du pétrole ne fera cependant qu'en retarder l'échéance. Celui qui sera atteint par les réserves de changes, 85,2 milliards de dollars à fin 2018, peuvent assurer près de 19 mois d'importations selon le grand argentier du pays, Abderrahmane Raouya. D'ici là, l'Algérie continuera certainement à s'accrocher à son bas de laine.