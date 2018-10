TLEMCEN Des adolescents torturent à mort une vieille moudjahida

C'est un crime des plus abjects que les services de sécurité de la commune de Boudeghen au nord de Tlemcen, ont eu à élucider. Une vieille moudjahida et veuve de chahid de 89 ans, a vécu l'enfer, samedi dernier, tout en y laissant la vie, lorsque trois adolescents se sont introduits dans sa modeste demeure, retenant cette dernière de force. Elle ne pensait pas une seule seconde, vivre à nouveau, les affres de la guerre et surtout venant des propres mains des enfants de son très cher pays. Les trois monstres ne se sont pas juste contentés de la dépouiller de ses biens et repartir d'où ils venaient. Non. Ils ont poussé le cynisme jusqu'à attenter à son corps et à sa vie, après l'avoir attachée à une chaise, ils la rouèrent de coups de bâtons, lui causant différentes fractures, tout en lacérant son corps frêle, âgé, avec des armes blanches, puis ils quittèrent les lieux du crime, emportant le butin de leur vil larcin, laissant la vieille femme baignant dans une mare de sang. Aussitôt informé, le procureur de la République auprès du tribunal de Tlemcen, s'est déplacé sur place avec l'équipe scientifique et le médecin légiste.