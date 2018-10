PROTECTION CIVILE 21 plongeurs formés

Par Arezki SLIMANI -

Les routes et les plages de Béjaïa ont été moins macabres cette année, selon le bilan de la Protection civile.

L'unité maritime de la Protection civile de Béjaïa été le théâtre, durant une semaine d'un stage de formation et de perfectionnement en plongée sous-marine «qualification 40 mètres». 21 plongeurs de la Protection civile, venus de 12 wilayas (M'sila, Boumerdès, Tipasa, Alger, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran, Guelma, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Relizane) en plus de l'Unité nationale d'El Hamiz et quelques plongeurs de la wilaya ont pris part à ce stage rehaussé par la présence de notre Directeur, le lieutenant-colonel Hakim Amichi, du directeur des services agricole le Drag et le DAL de wilaya. Ce stage de formation, le premier du genre, a été organisé sous l'égide de la direction générale et sous patronage du wali. Lancé le 30 septembre, cette formation sera clôturée aujourd'hui au niveau du siège de l'unité marine de Béjaïa, sise au port pétrolier. «Cette formation s'articule autour de l'acquisition d'un maximum de connaissances et du perfectionnement de nos plongeurs, avec un enseignement théorique et des séances de plongée grandeur nature», explique le commandant Soufi, précisant que «la formation a été assurée par un encadrement qualifié venu de la direction générale de la Protection civile, des encadreurs de renom, très compétents en la matière». Cette formation servira aux plongeurs pour d'éventuelles interventions en grandes profondeurs et dans tous les plans d'eau. Par ailleurs, dans un communiqué, la Protection civile de Béjaïa a confirmé l'incendie qui s'est produit au siège de l'APC de Taourith Ighil. Le feu s'est déclaré dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, à l'intérieur du siège de l'APC de Taourirth Ighil, au niveau du RDC. Les flammes ont ravagés entre autres une dizaine de bureaux en bois, quelques armoires, un comptoir de réception, un salon, plus d'une dizaine de chaises, quelque micro-ordinateurs, une imprimantes, une table de la salle de réunion, quelques fenêtres en aluminium et une dizaine de portes en bois. Une délégation de la wilaya s'est rendue jeudi matin sur les lieux. Le wali a constaté de visu les dégâts matériels. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet incendie, le mobile et les auteurs. Dans son bilan annuel, la Protection civile fait état de 14 noyés décédés, dont une femme, un enfant et trois hommes sur les plages interdites (cinq hommes et quatre enfants) sur les plages autorisées. Comparées à l'année 2017, les plages de Béjaïa ont été moins macabres durant l'année 2018, où il a été enregistré 14 noyés contre 22. Il en est de même pour les accidents de la route, on relève un total de 30 décès contre 51 durant l'année précédente soit 21 morts en moins durant l'année 2018.