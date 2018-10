SALON SIPSA-SIMA 2018 L'agriculture intelligente mise en avant

Par Madjid BERKANE -

Cette édition verra la participation de 500 entreprises nationales et des entreprises représentant 23 pays étrangers.

Le Salon international de l'élevage et de l'agroéquipement Sipsa-Sima s'ouvre aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 11 de ce mois courant. Selon Amine Bensemmane, président dudit salon, la 18e édition sera consacrée aux recommandations des Assises nationales issues de l'agriculture portant essentiellement sur l'organisation interprofessionnelle des filières. Amine Bensemmane qui s'exprimait hier au cours de la conférence de presse annonciatrice de l'événement a fait savoir que cette édition sera placée sous le thème «Pour une agriculture intelligente face au défi d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable». Le premier événement mettant en valeur l'agriculture en Algérie verra une présence importante des entreprises nationales et étrangères. «En effet, pas moins de 500 exposants nationaux et 23 pays étrangers prendront part à cet événement. La participation étrangère a connu une certaine baisse par rapport à l'année passée», a précisé le conférencier. «La nouvelle politique de l'Etat portant réduction des importations a fait que des taxes supplémentaires ont été introduites. Chose qui a dissuadé des entreprises étrangères à être présentes», dira-t-il. Le gros des entreprises étrangères est issu du continent africain. «Le continent africain a désormais une place privilégiée pour l'Algérie», note l'orateur. L'invité d'honneur de cette édition sont les Pays-Bas. Le choix de ce pays n'est pas fortuit, a expliqué Amine Bensemmane. «Ce n'est pas par hasard que le choix s'est porté sur les Pays-Bas. Ce pays est en fait une superpuissance agricole et un partenaire de l'Algérie et l'un des premiers pays fournisseurs de semences de pomme de terre pour l'Algérie», a-t-il indiqué. Présent dans la salle, Nikolas Cherig, représentant des Pays-Bas, chargé de la coopération avec les pays du Maghreb, a indiqué que c'est un honneur d'être l'invité d'honneur d'un tel événement en Algérie. «Nous sommes doublement contents, car nos atouts sont complémentaires avec ceux de l'Algérie. Nous disposons de la technologie et du savoir-faire et l'Algérie dispose des potentialités naturelles énormes», a-t-il souligné, notant que les Pays-Bas sont d'ores et déjà présents en Algérie. «Le Salon Sipsa-Sima connaîtra une nouveauté cette année. En plus du pays d'honneur, cette édition verra la présence d'une wilaya d'honneur. La wilaya choisie pour cette année est Djelfa. Cette dernière est un modèle en termes de la diversification des filières agricoles. La 18e édition du Sipsa-Sima sera ponctuée par ailleurs, fera observer Amine Bensemmane, par des rencontres B to B destinées à favoriser les échanges entre investisseurs et porteurs de projets. Le Salon verra aussi la tenue de plusieurs forums et conférences sur les questions pendantes de la politique agricole.