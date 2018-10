EXPLOITATION DU PHOSPHATE À BIR EL ATER Le projet lancé prochainement

Par Mohamed BOUFATAH -

Le projet d'exploitation et de mise en service de la mine de phosphate de «Bled El-Hadba», commune de Bir El Ater dans la wilaya de Tébessa, sera lancé prochainement. Une opération de démolition d'une cité de 139 logements situés à proximité du gisement de phosphate, dans la région sise au sud de Tébessa, a été entamée par les services de cette commune, en vue du lancement du projet d'exploitation et de mise en service de cette mine, a indiqué hier, le président de l'Assemblée populaire communale de cette collectivité locale, Mohamed Zergui. Le même responsable a précisé à l'APS que «cette opération, visant à soutenir et renforcer les capacités de production nationales, a été lancée, mardi dernier, en présence des autorités locales et de la Sûreté nationale ainsi que des représentants des sociétés Somiphos Sonatrach et le partenaire chinois. Il a ajouté qu'«elle devra se poursuivre jusqu'à ce que toutes les habitations soient démolies». Cette opération s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet national d'extraction du phosphate de cette mine, de le transformer dans les unités qui seront construites dans les wilayas de Souk Ahras et Skikda, avant son exportation vers les marchés internationaux à partir du port de Annaba afin d'augmenter la capacité productive et atteindre 10 millions de tonnes annuellement. En contrepartie de ces démolitions, les autorités locales ont attribué 250 aides financières pour la construction de logements ruraux au profit de familles concernées, a révélé le même responsable, ajoutant qu'ils seront réalisés sous forme de groupements urbains dotés de toutes les commodités nécessaires, alors que Somiphos a consacré 92 millions

de DA pour l'indemnisation de ces familles. A noter que les autorités centrales oeuvrent à la réalisation de cet important projet, nécessitant un investissement d'environ 6 milliards de dollars, qui devrait être mis en service dans un délai de 30 mois.